Невероятная история. Полицейский из Мариуполя нашел собаку, которую не видел 9 месяцев

Правоохранитель из Мариуполя встретился со своим лохматым другом, который жил в оккупации, путешествовал по Европе и наконец вернулся в домой.

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Полицейский Олег Неборак, возглавлявший отдел превенции ГУНП в Донецкой области, с первых дней войны встал на защиту государства. Его собака — немецкая овчарка Бен — находилась с семьей правоохранителя в Мариуполе. 8 марта Олег потерял родной дом и своего четвероного друга, который убежал, испугавшись обстрела. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Мы с коллегами привезли людям лекарство и гуманитарную помощь на драмтеатр. А тут одна бабушка цветы продает. Я думаю куплю цветы, подарю жене. А вокруг бомбят, все взрывается, снаряды улетают. И когда я подъезжаю, вижу что-то сильно горящее, понимаю, что это наш дом. Взрывной волной вырвало ворота. И Бен испугался и убежал. Мы его искали, но не нашли", — вспоминает правоохранитель.

Выехав из Мариуполя, полицейский продолжил поиски члена семьи и обратился к волонтерам.

[ + – ] Пес Бен Фото: Нацполиция

"Каждую неделю волонтеры присылали мне фото собак, похожих на мою. Но это был не Бен. Однажды мне сбросили фото, на котором был мой пес. Я его сразу узнал. Мы ведь его взяли в двухмесячном возрасте на мой день рождения. Он был самым шустрым среди других щенков. Волонтеры говорили, что нашли его в Тельманово", — рассказывает Олег Неборак.

Чтобы вывезти собаку с временно оккупированной территории волонтеры открыли сбор средств и привлеки международную помощь.

Проехав тысячи километров, пройдя через несколько границ и множество людей — Бен встретился с семьей, которая ждала его 9 месяцев.

Также Фокус писал о собаке-спасателе, которая ищет выживших в Турции с израненными лапами.