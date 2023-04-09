Викинутий власником пес став "Твариною року" в поліції

Колишній власник відмовився від цуценяти, і коли поліцейські звернули увагу на Базза у притулку для тварин, він не втратив свого шансу.

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Пес на прізвисько Базз породи малінуа (бельгійська вівчарка) отримав звання "Тварини року" в поліції Південного Йоркшира після того, як протягом року допоміг офіцерам у 26 арештах, 71 переслідуванні та 38 пошуках зниклих людей, повідомляє сайт SYP.

Собаку знайшли у серпні 2021 року, коли він блукав вулицями Бредфорда у Західному Йоркширі. Коли тварину оглянули, у неї виявили чіп. З'яувалося, що пес має господаря. Коли чоловікові зателефонували з приводу Базза, той відповів, що щеня їм не потрібне. Так він опинився у притулку Cliffe Kennels у Барнслі.

На пса звернули увагу поліцейські та вирішили перевірити його. Базз скористався шансом і вже незабаром показав чудові навички поліцейського собаки.

Після неймовірно продуктивного року чотирилапий правоохоронець був відзначений почесним титулом.

Базз проявив себе розумним та уважним співробітником поліції Фото: SYP

Минулого року агресивний чоловік почав загрожувати детективу Ешлі Грін, після чого втік, проте Базз допоміг затримати зловмисника.

"За останній рік Базз продемонстрував силу, показуючи, що він створений для того, щоб бути поліцейським собакою. Я приєдналася до кінологів у 2021 році, а через рік почала працювати в парі з Баззом. Наші стосунки міцні, і я довіряю йому свій захист", – розповіла Грін.

За її словами, важкий початок життя пса зовсім не вплинув на його лояльність та здатність захищати.

"Ми поважаємо один одного і справляємося з усім як команда. Наш перший рік був приголомшливим, я вважаю, що в мене найкраща робота у світі, я проводжу кожен день зі своїм найкращим другом. Я з нетерпінням чекаю на наступну главу нашої кар'єри", – наголосила Ешлі.

Раніше Фокус писав, що вчені назвали найрозумнішу породу собак, якою виявилася бельгійська вівчарка. За умови своєчасної роботи з кінологом ці тварини виявляють приголомшливий інтелект і є найкращими захисниками та пошуковцями. Саме тому малінуа – у топі порід поліцейських собак по всьому світу.