Выброшенный владельцем пес стал "Животным года" в полиции

Прежний владелец отказался от щенка, и когда полицейские обратили внимание на Базза в приюте для животных, он не упустил свой шанс.

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Пес по кличке Базз породы малинуа (бельгийская овчарка) получил звание "Животное года" в полиции Южного Йоркшира после того, как в течение года помог офицерам в 26 арестах, 71 преследовании и 38 поисках пропавших людей, сообщает сайт SYP.

Собаку нашли в августе 2021 года, когда он бродил по улицам Брэдфорда в Западном Йоркшире. Когда животное осмотрели, у него обнаружили чип. Оказалось, что пес имеет хозяина. Когда мужчине позвонили по поводу Базза, тот ответил, что щенок им не нужен. Так он оказался в приюте Cliffe Kennels в Барнсли.

На пса обратили внимание полицейские и решили проверить его. Базз в полной мере воспользовался шансом и уже вскоре показал отличные навыки полицейской собаки.

После невероятно продуктивного года четырехлапый страж порядка был отмечен почетным титулом.

Базз проявил себя умным и внимательным сотрудником полиции Фото: SYP

В прошлом году агрессивный мужчина начал угрожать детективу Эшли Грин, после чего убежал, однако Базз помог задержать злоумышленника.

"За последний год Базз продемонстрировал силу, показывая, что он создан для того, чтобы быть полицейским псом. Я присоединилась к кинологам в 2021 году, а год спустя начала работать в паре с Баззом. Наши отношения крепки, и я доверяю ему свою защиту", – рассказала Грин.

По ее словам, тяжелое начало жизни пса совершенно не повлияло на его лояльность и способность защищать.

"Мы уважаем друг друга и справляемся со всем как команда. Наш первый год был потрясающим, я считаю, что у меня лучшая работа в мире, я провожу каждый день со своим лучшим другом. Я с нетерпением жду следующей главы нашей карьеры", – подчеркнула Эшли.

Ранее Фокус писал, что ученые назвали самую умную породу собак, которой оказалась бельгийская овчарка. При условии своевременной работы с кинологом эти животные проявляют потрясающий интеллект и являются лучшими защитниками и поисковиками. Именно поэтому малинуа – в топе пород полицейских собак по всему миру.