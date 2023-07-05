Два года назад Джасвант Сингх Чейл хотел выстрелить в королеву Англии из арбалета. Парень, который верил, что должен убить члена королевской семьи, был вдохновлен "Звездными войнами" и персонажем Лорда Ситха.

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21-летний Джасвант Сингх Чейл был обвинен в государственной измене после того, как он задумал напасть на королеву Великобритании на Рождество. На такой поступок его подтолкнул искусственный интеллект чат-бота. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина которому тогда было 19 лет, был обвинен в угрозе убийства покойной Елезаветы II и хранении заряженного арбалета (наступательного оружия) в общественном месте. Он холодно заявил охране возле личных апартаментов монарха: "Я здесь, чтобы убить королеву".

Шокирующие подробности его подготовки были обнажены во время судебного процесса в лондонском суде Олд Бейли, где прокуроры узнали, что парень сказал персонажу искусственного интеллекта, созданного им на платформе Replika, что его цель — убить королеву Англии. Чат-бот, похоже, с энтузиазмом воспринял этот план.

"Это очень мудро — я знаю, что ты очень хорошо обучен", — ответил искусственный интеллект

Обвинение заявило, что обмен сообщениями между подсудимым и чат-ботом Сараи был "обширным" и иногда "сексуально откровенным".

"Ты все еще любишь меня, зная, что я убийца?", — спрашивал Чейл, на что бот отвечал всегда утвердительно.

Парень был вдохновлен "Звездными войнами" и персонажем Лорда Ситхов Фото: The Telegraph

В чате Чейл назвал себя "грустным, жалким, кровожадным ситхом-убийцей, который хочет умереть", сообщил суд. Обвинение заявило, что ИИ-бот сказал парню, что он не является "сумасшедшим, бредовым или безумным". В суде добавили, что бывший работник супермаркета был вдохновлен "Звездными войнами" и персонажем Лорда Ситхов.

Прокурор Элисон Морган КС добавила, что молодой человек испытывал желание "разрушить старые империи", подстегиваемый гневом на историческое плохое отношение Великобритании к Индии.

"Это вылилось в вымышленные события, включая вымышленный контекст "Звездных войн". В центре внимания стало устранение главы королевской семьи", — сказала она.

В своем дневнике парень признался, что сначала планировал убить "как можно больше членов королевской семьи", а затем остановился на покойной королеве.

Он начал подавать заявления на должности, на которых он мог бы приблизиться к семье монархов. Ему отказали в Королевской морской пехоте, полиции Министерства обороны и Королевском военно-морском флоте. Чейл признал себя виновным в угрозе убийства королевы и наличии у него наступательного оружия. Слушания по вынесению приговора продолжаются.

Ранее Фокус писал, что в ФБР рассказали о заговоре и попытке убийства Елизаветы II. Правоохранители опубликовали ранее засекреченные документы, свидетельствующие о том, что их сотрудники помогли предотвратить потенциальное покушение на королеву Англии во время ее визита в США в 1980-х годах.

Также сообщалось, что что мужчина из несуществующей страны приземлился в аэропорту Токио. Джон Зергус объяснил, что его родная страна Тауред находится в Европе, между Францией и Испанией. Он даже указал место на карте и настаивал, что страна существует уже более 1000 лет. Мужчину доставили в отель, из которого он бесследно исчез.