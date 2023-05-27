Покушение на королеву: в ФБР рассказали о заговоре и попытке убийства Елизаветы II

ФБР опубликовало ранее засекреченные документы, свидетельствующие о том, что их сотрудники помогли предотвратить потенциальное покушение на королеву Елизавету II во время ее визита в США в 1980-х годах.

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В 102-страничном файле, размещенном на сайте ФБР "The Vault", рассказывается о том, как офицер полиции предупредил федеральных агентов о заявлениях человека, с которым он столкнулся в ирландском пабе в Сан-Франциско, штат Калифорния, 4 февраля 1983 года. Этот мужчина планировал покушение на королеву Великобритании. Об этом пишет Bussines Insider.

Согласно файлам, офицер рассказал агентам, что посетитель бара сообщил ему, что хочет отомстить за свою дочь, которая была убита в Северной Ирландии. Паб, о котором идет речь, был известен тем, что его посещали сторонники Ирландской республиканской партии, говорится в документах.

Королева Елизавета II и принц Филипп, чей дядя лорд Маунтбаттен был убит при взрыве четырьмя годами ранее, должны были посетить Калифорнию месяцем позже.

В документах говорится, что мужчина собирался "попытаться причинить вред" королеве Елизавете II, сбросив какой-нибудь тяжелый предмет с моста "Золотые ворота" на королевскую яхту Britannia, проплывающую под ним. Если это не удастся, он планировал убить британского монарха во время ее визита в Национальный парк Йосемити, говорится в документах.

Визит королевы Елизаветы II в США в 1983 году прошел без инцидентов Фото: The Insider

В ответ на угрозу Секретная служба США разработала план "закрытия пешеходных дорожек" на мосту "Золотые ворота", когда яхта королевы приблизится к нему, говорится в документах.

Издание отмечает, что неизвестно, были ли произведены какие-либо аресты в связи с угрозой убийства. Несмотря на повышенный риск, описанный в документах, визит королевы Елизаветы II в США в 1983 году прошел без инцидентов.

Ранее Фокус писал, что мужчина из несуществующей страны приземлился в аэропорту Токио. Джон Зергус объяснил, что его родная страна Тауред находится в Европе, между Францией и Испанией. Он даже указал место на карте и настаивал, что страна существует уже более 1000 лет. Мужчину доставили в отель, из которого он бесследно исчез.

Также сообщалось, что на 400-летней картине нарисована модная вещь из будущего. Портрет, выставленный в Национальной галерее, озадачил любителей искусства после того, как мама с дочерью заметили то, что на нем изображено доказательство путешествия во времени. Картина была нарисована в XVII веке.