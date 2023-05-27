Замах на королеву: у ФБР розповіли про змову та спробу вбивства Єлизавети II

ФБР опублікувало раніше засекречені документи, що свідчать про те, що їхні співробітники допомогли запобігти потенційному замаху на королеву Єлизавету II під час її візиту до США у 1980-х роках.

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У файлі на 102 сторінки, розміщеному на сайті ФБР "The Vault", розповідається про те, як офіцер поліції попередив федеральних агентів про заяву людини, з якою він зіткнувся в ірландському пабі в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, 4 лютого 1983 року. Цей чоловік планував замах на королеву Великої Британії. Про це пише Bussines Insider.

Згідно з файлами, офіцер розповів агентам, що відвідувач бару повідомив йому, що хоче помститися за свою дочку, яку було вбито в Північній Ірландії. Паб, про який мова йде, був відомий тим, що його відвідували прихильники Ірландської республіканської партії, йдеться в документах.

Королева Єлизавета II та принц Філіп, чий дядько лорд Маунтбеттен був убитий під час вибуху чотирма роками раніше, мали відвідати Каліфорнію місяцем пізніше.

У документах йдеться, що чоловік збирався "спробувати завдати шкоди" королеві Єлизаветі II, скинувши якийсь важкий предмет із мосту "Золоті ворота" на королівську яхту Britannia, що пропливатиме під ним. Якщо це не вдасться, він планував вбити британську королеву під час її візиту до Національного парку Йосеміті, йдеться у документах.

Візит королеви Єлизавети II до США у 1983 році пройшов без інцидентів Фото: The Insider

У відповідь на загрозу Секретна служба США розробила план "закриття пішохідних доріжок" на мосту "Золоті ворота", коли яхта королеви наблизиться до нього, йдеться у документах.

Видання зазначає, що невідомо, чи були зроблені арешти у зв'язку з загрозою вбивства. Попри підвищений ризик, описаний у документах, візит королеви Єлизавети II до США в 1983 пройшов без інцидентів.

Раніше Фокус писав, що чоловік із неіснуючої країни приземлився в аеропорту Токіо. Джон Зергус пояснив, що його рідна країна Тауред знаходиться в Європі між Францією та Іспанією. Він навіть вказав місце на карті та наполягав, що країна існує вже понад 1000 років. Чоловіка доставили до готелю, з якого він безвісти зник.

Також повідомлялося, що на 400-річній картині намальована модна річ із майбутнього. Портрет, виставлений у Національній галереї, спантеличив любителів мистецтва після того, як мама з дочкою помітили те, що на ньому зображено доказ мандрівки у часі. Картина була намальована XVII столітті.