Работников тайского храма раздавила "счастливая" 200-килограмовая статуя Будды (фото)

Один из мужчин скончался на месте, другого госпитализировали с тяжелыми травмами.

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В Таиланде на двух рабочих упала 200-килограммовая статуя Будды, приносящая удачу. Один из пострадавших скончался на месте, его напарника госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщает издание Metro.

40-летний Сараню Каньямаи и его коллега Адисак передвигали позолоченную скульптуру в тайском храме в провинции Сисакет, как внезапно гигантская статуя, которая, как считают местные жители, приносит удачу, опрокинулась. Каньямаи умер на месте от несовместимых с жизнью травм — скульптура упала ему на грудь. Его напарника приехавшие на помощь офицеры полиции и медики обнаружили с раздавленной ногой. Мужчину срочно госпитализировали.

Подполковник Аписит Суфо из полицейского участка Муанг Си Са Кет отметил, что мужчины двигали тяжелую статую, чтобы подготовиться к церемонии кремации королевской семьи.

"Местные жители сказали нам, что они были заняты с утра. В храме также не хватило рук, что могло способствовать аварии" — сообщил подполковник.

Местные жители отмечают, что храму постоянно не хватает рабочих. Мужчины наверняка устали, что и послужило причиной трагедии.

Ранее в этом храме уже случались происшествия — несколько лет назад на рабочего обрушились строительные леса.

Фокус рассказывал, что недавно в международном аэропорту Дон Муанг в Бангкоке случилось другое трагическое происшествие. Тайская пассажирка спешила на утренний рейс, следующий в провинцию Накхонситхаммарат. Во время подъема по эскалатору женщина упала, и ее нога зацепилась за механизм, изувечивший левую ногу. Медики ампутировали женщине конечность выше колена, иначе не смогли бы вытащить ее из дорожки и отвезти в больницу.