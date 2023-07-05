Працівників тайського храму розчавила "щаслива" 200-кілограмова статуя Будди (фото)

Один із чоловіків помер на місці, іншого госпіталізували з важкими травмами.

Related video

У Таїланді на двох робітників упала 200-кілограмова статуя Будди, що приносить удачу. Один із постраждалих помер на місці, його напарника госпіталізували з важкими травмами. Про це повідомляє видання Metro.

40-річний Сараню Каньямаї та його колега Адісак пересували позолочену скульптуру в тайському храмі в провінції Сісакет, як раптово гігантська статуя, яка, як вважають місцеві жителі, приносить удачу, перекинулася. Каньямаї помер на місці від несумісних із життям травм — скульптура впала йому на груди. Його напарника офіцери поліції і медики, які приїхали на допомогу, виявили з розчавленою ногою. Чоловіка терміново госпіталізували.

Підполковник Апісіт Суфо з поліцейської дільниці Муанг Сі Са Кет зазначив, що чоловіки рухали важку статую, щоб підготуватися до церемонії кремації королівської сім'ї.

"Місцеві жителі сказали нам, що вони були зайняті з ранку. У храмі також не вистачило рук, що могло сприяти аварії", — повідомив підполковник.

Місцеві жителі зазначають, що храму постійно не вистачає робітників. Чоловіки, напевно, втомилися, що і стало причиною трагедії.

Раніше в цьому храмі вже траплялися пригоди — кілька років тому на робітника обвалилися будівельні риштування.

Фокус розповідав, що нещодавно в міжнародному аеропорту Дон Муанг у Бангкоку трапилася інша трагічна подія. Тайська пасажирка поспішала на ранковий рейс, що прямував до провінції Накхонсітхаммарат. Під час підйому ескалатором жінка впала, і її нога зачепилася за механізм, який понівечив ліву ногу. Медики ампутували жінці кінцівку вище за коліно, інакше не змогли б витягнути її з доріжки і відвезти в лікарню.