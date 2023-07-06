Думал, что мошенники: мужчина не мог поверить, что выиграл в лотерею

Мужчина вместе со своей женой думал, что это хитрый план интернет-мошенников, которые таким образом хотят выманить у них деньги.

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В США мужчина из штата Мичиган, выигравший в лотерею 100 000 долларов, рассказал, что сначала опасался, что электронное письмо с сообщением о выигрыше было частью мошенничества. Об этом пишет UPI.

69-летний житель округа Макомб рассказал сотрудникам Мичиганской лотереи, что он всегда сканировал свои невыигрышные билеты Jackpot с главным призом в $6 000 000 с помощью приложения Мичиганской лотереи, чтобы принять участие в розыгрыше второго шанса.

"Я отсканировал несколько билетов Jackpot для участия во втором розыгрыше. Однажды я увидел письмо от лотереи, в котором сообщалось, что я выиграл приз в размере 100 000 долларов, и я не знал, что и думать. Когда я пошел показать письмо жене, она подумала, что случилось что-то плохое, потому что у меня было такое выражение лица", — сказал игрок.

Мужчина сказал, что у него и его жены были свои подозрения по поводу этого "счастливого" письма.

"Сначала мы старались не слишком волноваться, думали, что это мошенническое письмо, но как только мы подтвердили, что оно настоящее, на меня нахлынуло чувство облегчения", — сказал он.

По словам мужчины, он планирует использовать свой выигрыш для оплаты счетов и разделить часть приза со своей семьей.

Ранее Фокус писал, что мужчина потерял главный приз лотереи из-за ссоры с соседкой. Сандра Джин Кроу и Элвин Ханс Ларсен III пыталась получить максимальную прибыль прибегнув к обману. У пары произошла ссора, потому что женщина отказалась выплатить свою долю, о которой они договаривались.

Также сообщалось, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.