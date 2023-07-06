"Моя жена не идет в комплекте": мужчина продает "всю свою жизнь" в Facebook (фото)

Стивен Тол предлагает любому покупателю с Facebook Marketplace купить всю его собственность одним пакетом. В него входят просторный дом, личный бизнес, а также несколько автомобилей и других ценностей.

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61-летний житель Австралии Стивен Тол решил продать все свое имущество и начать путешествовать по миру. Для этого он решил использовать соцсети. Об этом пишет 9News

Мужчина предлагает любому покупателю с Facebook Marketplace всю свою прекрасную собственность в одной выгодной сделке. В этот пакет входит просторный дом площадью 900 квадратных метров, а также несколько автомобилей и других ценностей. Все это доступно за цену 1,5 миллиона долларов.

Автотранспортный бизнес, развиваемый Толом в течение десяти лет, также будет включен в сделку. Покупатель получит полностью оборудованный дом на колесах, комплект из трех автомобилей, а также набор спортивного снаряжения и коллекцию музыкальных инструментов.

"Я хотел бы увидеть молодых людей, которые могут наслаждаться всем в доме. У меня даже есть друзья, если им нужны друзья, они всего лишь за углом", — сказал Тол.

В пакет входит просторный дом площадью 900 квадратных метров, а также несколько автомобилей и других ценностей Фото: Yahoo.News

61-летний мужчина утверждает, что его предложение представляет собой золотой билет к исполнению его давней мечты о путешествии вокруг света. Австралиец говорит, что уедет только с рюкзаком и чемоданом.

Однако Стивен шутливо заметил, что он не продает свою любимую жену.

"Моя жена не идет в комплекте. Многие из них хотят получить ее тоже, но они этого не дождутся, она моя", — смеется он.

Ранее Фокус писал, что семья жила в доме прямо посреди оживленной автомагистрали. Водители грузовиков окрестили одинокий старый фермерский дом Скотт Холл между двумя трассами "Маленьким домиком в прериях".

Также сообщалось, что в Британии секретный особняк с двумя галереями спрятан у всех на виду. Жилье имеет свою длинную и не простую историю. Долги годы дом находился в плохом состоянии. Сегодня здание I класса, построенное в 1704 году, управляется самоокупаемой благотворительной организацией.