"Много призраков": история жуткого замка, который заставляет посетителей бежать (фото)

Посетивший сотни "жутких мест" Тони Фергюсон включил замок Гврич в десятку самых призрачных зданий, в которых ему довелось побывать. Городские легенды гласят, что внутри обитает множество враждебно настроенных призраков бывших жителей.

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Опытный охотник за привидениями Тони Фергюсон утверждает, что воинственно настроенные полтергейсты, обитающие в замке Гврич в Уэльсе, где снималась программа "Я — знаменитость", потребовали, чтобы он ушел, потому что он англичанин. Об этом пишет Daily Star.

Исследователь, посетивший сотни "жутких мест", включил замок Гврич в десятку самых призрачных зданий в Великобритании после того, как он побывал внутри. Тони утверждает, что слышал, как возможные призраки говорили на непонятном ему языке — предположительно, на валлийском — прежде чем дали понять, что хотят, чтобы он ушел..

"С того момента, как я вошел, я начал чувствовать себя плохо и как будто мне не рады. Скептик во мне пошел проверить место, откуда доносились звуки, но обнаружил, что там ничего нет", — сказал он.

Издание отмечает, что городская легенда гласит, что графиня Дандональдская, также называемая "Белая леди", до сих пор обитает в замке после несчастливого брака и смерти в 1924 году. Среди других необычных явлений — призрак девушки-служанки, которая упала с лошади и умерла на территории замка. Также видели бывших егерей и других сотрудников, а в "ведьмином круге" замка, где, по всей видимости, проходил шабаш колдунов, иногда слышны звуки шагов и ломающихся веток.

Голос, который, как утверждает Тони, он слышал и записал на видео, был мужским и "глубоким" Фото: Tony Ferguson Ghost Whisperer

Некоторое время в начале 20 века местные жители были в ужасе от "безголового монстра". Но, пожалуй, самым известным страшилищем Гврича является "Леди в красном" — женщина с вьющимися светлыми волосами, которая носит старомодное красное платье и белую шаль. Говорят, что она требует, чтобы посетители "убирались вон".

Голос, который, как утверждает Тони, он слышал и записал на видео, был мужским и "глубоким". По словам мужчины, он является скептиком, который посещает объекты, чтобы развенчать старые истории о привидениях, но он остался в недоумении от огромного количества паранормальной активности в замке Гврич.

Покидая замок исследователь встретил только одного сотрудника Фото: Tony Ferguson Ghost Whisperer

Посетив замок поздно вечером в воскресенье (2 июля), мужчина сказал, что направился в комнату, расположенную высоко в замке, которою называют часовней.

"Я начал задавать вопросы, связанные с замком. Затем я начал слышать удары из той части комнаты, которая закрыта для посетителей. Когда я услышала шаги, идущие к двери, я схватила фотоаппарат и выбежал, но там никого не было. Это заставило меня задуматься, как и голоса и стук, которые я слышал раньше. Многие голоса были на языке, который я не понимал, поэтому не мог разобрать, что мне говорят. Я предположил, что это был валлийский язык. Я вернулся в комнату часовни и задал вопрос: "Вам не нравится, что я здесь, потому что я англичанин?". Я получил немедленный ответ с грохотом. Я спросил, хотят ли они, чтобы я ушел. Глубокий мужской голос сказал: "Иди!". Из уважения я покинул замок", — рассказал он.

Уже покидая замок исследователь встретил только одного сотрудника на своем пути, который рассказал ему, что слышит все те же звуки и голоса постоянно.

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