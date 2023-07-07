"Было неловко": мужчина решил отменить свадьбу, узнав о прошлом невесты

По словам женщины, ее муж теперь почти не разговаривает с ней после того, как на репетиционном ужине был раскрыт секрет о ее прошлом. Сейчас она продолжает извиняться за то, что не рассказала всю правду раньше.

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Женщина на популярном форуме Reddit рассказала о том, что брат ее жениха во время репетиции церемонии произнес речь, которая почти привела к отмене ее свадьбы. Об этом пишет The Mirror.

Девушка, пожелавшая остаться неизвестной, написала, что познакомилась со своим будущим мужем через его брата (Криса), в которого она была влюблена в колледже. Несколько раз она и Крис пытались начать отношения, но ничего так и не вышло. На одно из вечеринок женщина познакомилась с его братом, который был полной его противоположностью.

"Он был застенчивым и ненавидел внимание. Он был просто лучшим, и вскоре после этого пригласил меня на свидание. Крис был недоволен тем, что я встречаюсь с его братом, и с тех пор относился ко мне холодно. Даже когда у нас с мужем все стало серьезно. Теперь мы женаты. Наша свадьба состоялась в прошлую среду, однако мой муж подумывал отменить церемонию, после речи своего брата", — поделилась она.

Иллюстративное фото Фото: The Mirror

Ситуация стала хуже, поскольку на репетиционном ужине Крис "выложил" всю правду об их прошлом, закончив свою речь "сожалением".

"Крис произнес речь на нашем репетиционном ужине и, по сути, выложил все и закончил тем, как он сожалеет, что не пригласил меня на свидание раньше, и что он всегда будет сожалеть об этом. После этого было очень неловко, никто не разговаривал, а в день свадьбы мой муж делал все, чтобы вести себя нормально, и следил, чтобы все было по плану, но я чувствовала, что он обижен и зол. После вечеринки он спросил меня, люблю ли я Криса и встречалась ли я с ним по этой причине. Я начала плакать, потому что это было абсолютно неправдой. Мы начали встречаться, стали друзьями, и я убедилась, что мне нужен именно он, прежде чем вступить в отношения, и я никогда никого не любила так, как люблю своего мужа", — написала девушка.

Сейчас женщина продолжает извиняться за то, что не рассказала всю правду раньше. Пара планирует отправиться в медовый месяц, но их отношения все еще натянуты и они почти не разговаривают.

В комментариях люди говорили, что они озадачены этой ситуацией, утверждая, что Крис вел себя неподобающим образом.

"Крис — козел. Без вопросов. Тем не менее, я считаю, что ты должна была сказать о своей влюбленности в Криса своему мужу", — написал один из пользователей форума.

Ранее Фокус писал, что пара рассталась из-за отказа от интима в брачную ночь. По словам австралийки Рейчел, она была слишком уставшей, чтобы удовлетворить желание мужа.

Также сообщалось, что супруги по очереди сдали друг друга в психбольницу из-за ссор. В 2021 году отношения между Цюй Янь и Юань Цян начали стремительно ухудшаться, поскольку они стали часто ссориться. Во время этих конфликтов женщина часто говорила мужу, что он эмоционально неустойчив и нуждается в помощи специалистов.