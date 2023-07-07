Пока смерть не разлучит нас: вдовец заменил свою покойную жену мраморной копией (фото)

Виджай Кумара потерял свою любимую супругу Вину из-за рака крови четыре года назад. Однако мужчина смог найти утешение в ее копии в натуральную величину, которая весит целых 157 килограммов.

Related video

В Индии 70-летний убитый горем вдовец Виджай Кумара из Чандигарха заменил свою покойную жену Вину на ее мраморную копию. Мужчина разговаривает со статуей каждый день. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина потерял свою любимую супругу из-за рака крови четыре года назад. Однако он нашел утешение в ее копии в натуральную величину, которая весит целых 157 килограммов и имеет рост почти 153 сантиметра.

На то, чтобы превратить камень в двойника покойной жены ушло шесть недель. Теперь статуя служит трогательным напоминанием о браке пары. Фигура была высечена и раскрашена так, чтобы максимально походить на Вину. На статуе у нее седые волосы и розовое индийское традиционное платье. Для транспортировки статуи в дом Виджая потребовалось два крана.

Фигура была высечена и раскрашена, чтобы походить на покойную жену Фото: коллаж Фокус

На фотографиях видно, что копия Вины расположена под подборкой ее портретов, а сам вдовец обнимает ее. Мужчина был настолько потерян без своей любимой, что написал пять книг в память о ней.

Он говорит, что хотел донести до современной молодежи всю серьезность любви и привязанности между женой и мужем.

Ранее Фокус писал, что муж бросил женщину в родильном зале, узнав пол ребенка. Мужчина рассказал, что всегда мечтал о сыне, чтобы передать фамилию своего прадеда по устоявшейся семейной традиции. Он знал, что его жена ожидает близнецов, но не смог держать себя в руках и выбежал из родильного отделения.

Также сообщалось, что мужчина продает "всю свою жизнь" в Facebook. Стивен Тол предлагает любому покупателю с Marketplace купить всю его собственность одним пакетом. В него входят просторный дом, личный бизнес, а также несколько автомобилей и других ценностей.