Трудный выбор: мужчина выиграл в лотерею $5 млн, но забрал только часть приза (фото)

Даниэль Грихальва Эскивель сорвал джекпот, но вместо того, чтобы получить всю сумму ежегодными платежами, он предпочел единовременную выплату наличными в размере $3 255 000.

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В США Даниэль Грихалва Эскивель, житель Канзас-Сити, внезапно стал обладателем главного приза в лотерее в размере 5 миллионов долларов. Ему предоставили два варианта выбора для получения денег. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина родом из Спринг-Велли (штат Нью-Йорк) приобрел свой лотерейный билет всего за 20 долларов в одном из магазинов. Как и у всех игроков, получивших крупный выигрыш, ему пришлось принять трудное решение о том, забирать ли выигрыш полностью сразу или согласиться на получение денег в виде ежегодных платежей.

Американец решил получить единовременную выплату, однако сумма составила не 5 миллионов, а 3,2 миллиона долларов, так как эта сумма считается доходом и облагается федеральными, государственными и местными налогами на доход.

Мужчина приобрел свой лотерейный билет всего за 20 долларов в одном из магазинов Фото: NY Lottery

Юрист из Чикаго, который представлял интересы нескольких победителей в лотерее, отметил, что решение об однократной выплате может стать серьезной ошибкой, так как не все люди способны правильно управлять крупной суммой денег. Распределение выплат позволяет создать опытную команду, включающую бухгалтера, финансового консультанта и адвоката, чтобы защитить интересы своих денег.

Издание отмечает, что самая большая привлекательность аннуитета (ежегодные выплаты) — это гарантированный поток доходов в течение следующих 30 лет, и это дает душевное спокойствие. Большинство победителей, однако, выбирают вариант единовременной денежной выплаты, но она также считается доходом и, следовательно, облагается федеральным, государственным и местным подоходным налогом.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина потерял главный приз лотереи из-за ссоры с соседкой. Сандра Джин Кроу и Элвин Ханс Ларсен III пыталась получить максимальную прибыль прибегнув к обману. У пары произошла ссора, потому что женщина отказалась выплатить свою долю, о которой они договаривались.

Также стало известно, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.