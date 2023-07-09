"Съешь 108 пельменей и не заплати": ресторан обвинили в расточительстве еды и угрожают наказанием

Заведение рекламировало конкурс в социальных сетях, чтобы привлечь посетителей, но рекламу также увидела Государственная администрация по регулированию рынка Китая.

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Ресторан в Китае, который объявил конкурс на поедание более сотни пельменей, попал под прицел властей. В соревновании усмотрели нарушение закона о расточительстве пищи. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в юго-западной провинции Сычуань. Местный ресторан объявил конкурс на скоростное поедание 108 пельменей. Победитель соревнования получает бесплатную еду.

Скоростным поеданием пельменей заинтересовались местные власти в контексте того, что заведение нарушает законодательство о пищевых отходах.

Закон о запрете прожигания пищи был принят в Китае в 2021 году после острой критики правительством онлайн-блогеров, которые транслировали в прямом эфире переедание, чтобы привлечь внимание зрителей. Согласно закону, владельцы ресторанов могут быть оштрафованы на сумму до 10 000 юаней (1400 долларов США), если их заведения "побуждают или вводят в заблуждение клиентов делать чрезмерные заказы, чтобы вызвать явное расточительство".

Радио- и телевизионные станции, а также провайдеры онлайн-видео и аудио грозят максимальным штрафом в 10 раз большей суммы, если их признают причастными к "созданию, публикации, продвижению программ или аудиосообщений о чрезмерном употреблении пищи, переедании и питье". "

Между тем некоторые китайцы критикуют власти за чрезмерность в вопросах контроля. По их мнению, было бы лучше, если бы власти контролировали качество продуктов, а не то, как люди их потребляют.

Напомним, что во Вьетнаме 39-летний продавец лапши Буй Туан Лам был приговорен к 5,5 годам заключения из-за видео, в котором показывалось, как вьетнамского чиновника поймали за поеданием инкрустированного золотом стейка в ресторане известного шеф-повара.

В Омской области в РФ россиянка умерла во время конкурса по поеданию блинов. Одна из участниц в процессе поедания вдруг подавилась, но это ее не остановило, и несмотря на все она продолжила есть.