В РФ женщина умерла на конкурсе по поеданию блинов, — росСМИ (фото)

38-летняя Татьяна решила доесть тарелку с блинами, несмотря на то, что подавилась и посинела. Женщину не смог реанимировать даже дежурный врач.

Related video

В Омской области в РФ россиянка скончалась во время конкурса по поеданию блинов. Об этом сообщает российское издание "Baza".

Трагический инцидент произошел в одном из санаториев в Омской области. Там в Масленицу устроили конкурс по поеданию блинов. Одна из участниц в процессе поедания вдруг подавилась, но это ее не остановило, и несмотря ни на что она продолжила есть дальше ради победы в конкурсе.

Затем женщина вдруг посинела и начала задыхаться.

Тогда очевидцы попытались самостоятельно откачать участницу конкурса, но это не помогло. На место прибыл медик санатория, и тоже попытался откачать женщину, но не смог. Женщина скончалась. Известно, что погибшей было 38 лет.

Ранее Фокус сообщал, что россиянка в США пыталась отравить украинку, которая имела с ней похожую внешность, чтобы присвоить ее личность. Суд выяснил, что гражданка РФ подсыпала в чизкейк снотворное сильное действие, а затем украла паспорт украинки и деньги.

В СМИ также сообщали, что туристка, вероятно, из России на пляже таиландского острова Пханган откусила фалангу пальца 42-летней женщине. Из-за конфликта за место на пляже жительница РФ схватила за руку и укусила соперницу, а затем выплюнула откушенную фалангу и улыбнулась. Пока искали откушенную часть пальца в песке и оказывали первую помощь пострадавшей, полиция задержала нападающую.