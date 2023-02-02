"Выплюнула и улыбнулась": россиянка откусила англичанке палец после спора на пляже в Тайланде (фото)

По словам польской спортсменки Моники Созанской, разъяренная девушка схватила ее подругу за руку и укусила. Полилась кровь, все было как в сцене из фильма ужасов.

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39-летняя польская фехтовальщица Моника Созанская рассказала о шокирующем случае, свидетельницей которого она стала на пляже таиландского острова Пханган. Некая туристка, предположительно из России, откусила целую фалангу пальца ее 42-летней знакомой. Об этом сообщает The Mirror.

Две подруги искали свободное место на пляже и заметили кресло.

"Это произошло во втором часу пополудни. Мы с подругой и собакой искали место в пляжном клубе Koh Raham, чтобы выпить свежий кокосовый сок", — рассказала участница Лондонской олимпиады 2012.

"Затем заметили свободное кресло возле молодой пары. Положение накалилось после того, как женщина на просьбу подруги ответила отказом, но все же вмешавшийся официант разрешил взять с собой кресло", — пояснила бывшая спортсменка.

Она утверждает, что женщина, судя по всему, из России, набросилась на подругу и ее собаку, и поэтому пришлось отбиваться.

"Моя подруга ударила ее по лбу. Женщина на некоторое время исчезла, но затем вернулась разъяренная. Схватила подругу за руку и укусила. Затем выплюнула откушенную фалангу и улыбнулась. Полилась кровь, это было похоже на сцену из фильма ужасов!" — пояснила бывшая фехтовальщица, а ныне инфлюенсер.

Пока искали откушенную часть пальца в песке и оказывали первую помощь пострадавшей, полиция задержала пару хулиганов.

[ + – ] Палец, пострадавший от зубов туристки

Подозреваемую попросили предоставить паспорт, поскольку с собой у нее была только копия. Но в дальнейшем пара нарушителей скрылась от полиции, улетев на самолете в соседнюю Малайзию.

[ + – ] Палец без откушенной части

Женщину доставили в больницу, но спустя время она улетела в Англию на операцию.

"Врачи сейчас пытаются спасти ее палец и избежать ампутации с помощью специальной процедуры", — пояснила Моника Созанская.

Флориан Бауэр, 48-летний специалист в области стоматологии из берлинской клинике "Шарите", объяснил, что сила укуса передних зубов человека меньше по сравнению с боковыми.

Он допустил, что россиянке, которая откусила англичанке часть пальца должно быть тоже было больно.

По его словам, зубы не предназначены для подобных нагрузок.

Напомним, что украденный из Херсона енот укусил за палец коллаборанта Владимира Сальдо. Представитель оккупационной администрации попытался погладить животное, но ответ оказался неожиданным.

Ранее Фокус сообщал, что в Австралии акула напала на 8-летнего ребенка, показавшего коралловую форель, которую он поймал с отцом на рыбалке.