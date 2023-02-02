"Виплюнула та посміхнулася": росіянка відкусила англійці палець після суперечки на пляжі в Таїланді (фото)

За словами польської спортсменки Моніки Созанської, розлючена дівчина схопила її подругу за руку та вкусила. Полилася кров, все було як у сцені з фільму жахів.

Related video

39-річна польська фехтувальниця Моніка Созанська розповіла про шокуючий випадок, свідком якого вона стала на пляжі таїландського острова Пханган. Якась туристка, ймовірно, з Росії, відкусила цілу фалангу пальця її 42-річної знайомої. Про це повідомляє The Mirror.

Дві подруги шукали вільне місце на пляжі та помітили крісло.

"Це сталося о другій годині пополудні. Ми з подругою та собакою шукали місце у пляжному клубі Koh Raham, щоб випити свіжий кокосовий сік", — розповіла учасниця Лондонської олімпіади 2012 року.

"Потім помітили вільне крісло біля молодої пари. Становище розжарилося після того, як жінка на прохання подруги відповіла відмовою, але офіціант, який все ж таки втрутився, дозволив взяти з собою крісло", — пояснила колишня спортсменка.

Вона стверджує, що жінка, зважаючи на все, з Росії, накинулася на подругу та її собаку, і тому довелося відбиватися.

"Моя подруга вдарила її по лобі. Жінка на деякий час зникла, але потім повернулася розлючена. Схопила подругу за руку і вкусила. Потім виплюнула відкушену фалангу і посміхнулася. Полилася кров, це було схоже на сцену з фільму жахів!" — пояснила колишня фехтувальниця, а нині інфлюєнсер.

Поки шукали відкушену частину пальця у піску та надавали першу допомогу постраждалій, поліція затримала пару хуліганів.

[ + – ] Палець, який постраждав від зубів туристки

Підозрювану попросили надати паспорт, оскільки з собою в неї була лише копія. Але надалі пара порушників втекла від поліції, полетівши літаком до сусідньої Малайзії.

[ + – ] Палець без відкушеної частини

Жінку доставили в лікарню, але через деякий час вона полетіла в Англію на операцію.

"Лікарі зараз намагаються врятувати її палець і уникнути ампутації за допомогою спеціальної процедури", — пояснила Моніка Созанська.

Флоріан Бауер, 48-річний фахівець у галузі стоматології з берлінської клініки "Шаріте", пояснив, що сила укусу передніх зубів людини менша, якщо порівнювати з бічними.

Він припустив, що росіянці, яка відкусила англійці частину пальця, мабуть, теж було боляче.

За його словами, зуби не призначені для таких навантажень.

Нагадаємо, що вкрадений із Херсона єнот вкусив за палець колаборанта Володимира Сальдо. Представник окупаційної адміністрації спробував погладити тварину, але відповідь виявилася несподіваною.

Раніше Фокус повідомляв, що в Австралії акула напала на 8-річну дитину, що показала коралову форель, яку він упіймав з батьком на риболовлі.