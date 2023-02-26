В РФ жінка померла на конкурсі з поїдання млинців, — росЗМІ (фото)

38-річна Тетяна вирішила доїсти тарілку з млинцями попри те, що подавилася і посиніла. Жінку не зміг реанімувати навіть черговий лікар.

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В Омській області в РФ росіянка померла під час конкурсу з поїдання млинців. Про це повідомляє російське видання "Baza".

Зазначається, що трагічний інцидент стався в одному з санаторіїв у Омській області. Там до Масниці влаштували конкурс із поїдання млинців. Одна із учасниць в процесі поїдання раптом вдавилася, але це її не спинило, і попри все вона продовжила їсти далі задля перемоги в конкурсі.

Далі жінка раптом посиніла і почала задихатися.

Тоді очевидці спробували самотужки відкачати учасницю конкурсу, але це не допомогло. На місце прибув медик санаторію, і теж спробував відкачати жінку, але не зміг. Жінка померла. Відомо, що загиблій було 38 років.

Раніше Фокус повідомляв, що росіянка у США намагалася отруїти українку, яка мала з нею схожу зовнішність, щоб привласнити її особу. Суд з'ясував, що громадянка РФ підсипала в чизкейк снодійне сильної дії, а потім вкрала паспорт українки та гроші.

В ЗМІ також повідомляли, що туристка, ймовірно, з Росії, на пляжі таїландського острова Пханган відкусила фалангу пальця 42-річній жінці. Через конфлікт за місце на пляжі жителька РФ схопила за руку і вкусила суперницю, а потім виплюнула відкушену фалангу і посміхнулася. Поки шукали відкушену частину пальця у піску та надавали першу допомогу постраждалій, поліція затримала нападницю.