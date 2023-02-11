Вбити заради паспорта: росіянка нагодувала подругу з України отруєним тортом (фото)

Вікторія Насирова пригостила отруєним чизкейком схожу на себе жінку, а потім забрала її паспорт та гроші. Зараз вона у в'язниці і чекає на рішення суду — наступні 25 років вона може провести за ґратами.

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Суд штату Нью-Йорк визнав винною 47-річну громадянку РФ Вікторію Насирову в замаху на вбивство після того, як вона намагалася отруїти українку Ольгу Цвик, яка мала схожу зовнішність, щоб привласнити її особу. Суд з'ясував, що росіянка підсипала в чизкейк снодійне сильної дії, а потім вкрала паспорт Цвик і гроші. Як повідомляє New York Post, вирок винесуть 21 березня — Насировій загрожує до 25 років в'язниці.

На суді росіянка розповіла, що раніше працювала домінатрікс, представляючись клієнтам іменами Рейчел чи Мара. Її заарештували ще у 2017 році, а звинувачення висунули за 29 статтями.

[ + – ] Насирова на суді

Під час судового розгляду виступила постраждала 35-річна косметологиня з України Ольга Цвик, яка розповіла, як Насирова прийшла до неї у гості та пригостила її тортом. Після цього жінці стало погано, і вона знепритомніла. Однак доза снодійного була не смертельна — її доправили до лікарні та відкачали. Як виявилося згодом, росіянка побачивши, що її жертва знепритомніла, одягла її сукню, розкидала навколо неї пігулки феназепаму, щоб зімітувати суїцид, а потім вкрала паспорт та кілька тисяч доларів готівкою.

[ + – ] Вікторія Насирова (ліворуч) та Ольга Цвик

Також суд з'ясував, що це не єдиний епізод Насирової. Росіянку визнали винною в отруєнні емігранта з РФ Рубена Борухова. З ним вона познайомилася у червні 2016 року на сайті знайомств, після чого чоловік приїхав до неї до Брукліну. Пара повечеряла, після чого Борухов знепритомнів.

"Єдине, що я пам'ятаю — як ми підвелися. Ми випили, і я взяв два шматки риби, і все. Це було хвилин п'ять. Мене нокаутували. Я не знав, що відбувається. Я досі не пам'ятаю", — запевнив чоловік. .

Встановлено, що Насирова вкрала з карти своєї жертви дві з половиною тисячі доларів та зняла годинник. Як виявилося, росіянка підсипала в рибу найсильніший транквілізатор, але чоловікові пощастило вижити.

[ + – ] Арешт Насирової

Тим часом не всім постраждалим так пощастило, бо в Росії домінатрікс довела задумане до кінця. У жовтні 2014 року Насирова отруїла 54-річну Аллу Олексієву. За версією слідства зловмисниця розправилася із сусідкою та забрала гроші, які та отримала від продажу квартири у Краснодарі. Після скоєного злочину вона втекла до Мексики, а згодом у США.

За розповідями слідчих Насирова жила в Брукліні, ходила у дорогому одязі та любила відпочити в Мексиці, розміщуючи фото у соцмережах. Пізніше вона потрапила у сферу "послуг" і, зокрема, стала "жінкою в шкіряному корсеті" — домінатрікс.

Наразі Насирова перебуває у в'язниці на острові Райкерс і чекає остаточного вироку, внаслідок якого отруйниця може провести за ґратами наступні 25 років свого життя.

[ + – ] Насирова у в'язниці

Раніше повідомлялося, що у Франції затримали Едгардо Греко, який раніше належав до однієї з найвпливовіших мафіозних організацій Італії. 2 лютого Інтерпол повідомив, що 63-річний чоловік підозрюється у приналежності до сумнозвісного кримінального угрупування "Ндрангета".