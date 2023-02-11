Убить ради паспорта: россиянка накормила подругу из Украины отравленным тортом (фото)

Виктория Насырова угостила отравленным чизкейком похожую на себя женщину, а затем забрала ее паспорт и деньги. Сейчас она в тюрьме и ожидает решение суда — следующие 25 лет она может провести в заключении.

Related video

Суд штата Нью-Йорк признал виновной 47-летнюю гражданку РФ Викторию Насырову в покушение на убийство после того, как она пыталась отравить украинку Ольгу Цвик, которая имела похожую внешность, чтобы присвоить ее личность. Суд выяснил, что россиянка подсыпала в чизкейк сильнодействующее снотворное, а потом украла паспорт Цвик и деньги. Как сообщает New York Post, приговор будет вынесен 21 марта — Насыровой грозит до 25 лет тюрьмы.

На суде россиянка рассказала, что раньше работала доминатрикс, представляясь клиентам именами Рэйчел или Мара. Ее арестовали еще в 2017 году, а обвинение было предъявлено по 29 статьям.

[ + – ] Насырова на суде

Во время судебного разбирательства выступила пострадавшая 35-летняя косметолог из Украины Ольга Цвик, которая рассказала, как Насырова пришла к ней в гости и угостила ее тортом. После этого женщине стало плохо, и она потеряла сознание. Однако доза снотворного была не смертельная — ее доставили в больницу и откачали. Как оказалось впоследствии, россиянка увидев, что ее жертва потеряла сознание, надела ее платье, разбросала вокруг нее таблетки феназепама, чтобы сымитировать суицид, а затем украла паспорт и несколько тысяч долларов наличными.

[ + – ] Виктория Насырова (слева) и Ольга Цвик

Также суд выяснил, что это не единственный эпизод Насыровой. Россиянку признали виновной в отравлении эмигранта из РФ Рубена Борухова. С ним она познакомилась в июне 2016 года на сайте знакомств, после чего мужчина приехал к ней в Бруклин. Пара поужинала, после чего Борухов потерял сознание.

"Единственное, что я помню – как мы встали. Мы выпили, и я взял два куска рыбы, и все. Это было минут пять. Меня нокаутировали. Я не знал, что происходит. Я до сих пор не помню", — заверил мужчина.

Было установлено, что Насырова украла с карты своей жертвы две с половиной тысячи долларов и сняла часы. Как оказалось россиянка подсыпала в рыбу сильнейший транквилизатор, но мужчине посчастливилось выжить.

[ + – ] Арест Насыровой

Между тем не всем пострадавшим так повезло, так как в России доминатрикс довела задуманное до конца. В октябре 2014 года Насырова отравила 54-летнюю Аллу Алексееву. По версии следствия злоумышленница расправилась с соседкой и забрала деньги, которые та получила от продажи квартиры в Краснодаре. После совершенного преступления она сбежала в Мексику, а затем в США.

По рассказам следователей Насырова жила в Бруклине, ходила в дорогой одежде и любила отдохнуть в Мексике, размещая фото в соцсетях. Позже она попала в сферу "услуг" и в частности стала "женщиной в кожаном корсете" — доминатрикс.

Сейчас Насырова пребывает в тюрьме на острове Райкерс и ожидает окончательного приговора, в силу которого отравительница может провести за решеткой следующие 25 лет своей жизни.

[ + – ] Насырова в тюрьме

Ранее сообщалось, что во Франции задержали Эдгардо Греко, ранее принадлежавшего к одной из самых влиятельных мафиозных организаций Италии. 2 февраля Интерпол сообщил, что 63-летний мужчина подозревается в принадлежности к печально известной криминальной группировке "Ндрангета".