"Моя жизнь превратилась в кошмар": мужчина уверен, что кукла дочери одержима (фото)

Кристиан Хоксворт считает, что кукла его дочери по имени Норманд пытается навредить ему и его семье. Мужчина, который читал об оккультизме, изучая теологию в университете, боится, что игрушка одержима, как Чаки из фильма ужасов "Детская игра" 1988 года.

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В Великобритании 48-летний Кристиан Хоксворт боится, что кукла его дочери "одержима", после того как его несколько раз постигло несчастье. Мужчина был ранен, у его машины во время поездки отказали тормоза и резко упала зарплата. Об этом пишет The Sun.

Кошмары в реальной жизни начались с того, что 5-летней Вайолет купили на антикварной ярмарке куклу в стиле Чаки за 3 фунта стерлингов. Девочка назвала ее Нормандом.

В октябре прошлого года, возвращаясь домой на машине, Вайолет холодно предупредила: "Норманд не любит тебя, папа". На следующий день у Кристиана лопнул аппендикс, что привело к почти смертельному заражению, и он неделю находился в реанимации. После выписки мужчине, работающему в строительной отрасли, сообщили, что его зарплата уменьшилась на треть.

Позже он поссорился с дочерью и даже бросил Норманда на пол. На следующий день на вершине холма у него отказали тормоза.

"Я начал мчаться вниз со скоростью 40 миль в час и едва успел вырулить на обочину и затормозить ручным тормозом, чтобы не убить себя и других людей. Машина была списана с катастрофическим отказом двигателя", — сказал он.

Дочь Кристиана рассказала ему, что кукла не люби его Фото: The Sun

На следующий день отец двоих детей Кристиан из Шеффилда гулял в парке, когда ему выстрелили в живот из пневматической винтовки, в результате чего пошла кровь. Полиция так и не нашла преступника.

На Рождество его здоровая мама, 88 лет, бросила куклу в круг. Вайолет сказала: "Норманду это не нравится". Через несколько дней она была доставлена в больницу с обильным носовым кровотечением.

Кристиан, который читал об оккультизме, изучая теологию в университете, боится, что кукла одержима, как Чаки из фильма ужасов "Детская игра" 1988 года.

Он тщетно пытается купить Вайолет новую куклу и говорит, что все хорошо только тогда, когда с ней "хорошо обращаются".

"Моя жизнь превратилась в кошмар. Я боюсь ее до ужаса. Что она видела? У нее определенно есть аура или энергия", — добавил взволнованный отце девочки.

Сотрудники газеты Daily Star попытались найти куклу в Интернете, но ничего не добились. Поиск в Google Lens не позволил обнаружить ее, и ни на одном из торговых сайтов не продается ничего похожего на куклу, мучающую Кристиана и его семью.

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