"Моє життя перетворилося на кошмар": чоловік упевнений, що лялька дочки одержима (фото)

Крістіан Хоксворт вважає, що лялька його доньки, на ім'я Норманд намагається нашкодити йому та його родині. Чоловік, який читав про окультизм, вивчаючи теологію в університеті, боїться, що іграшка одержима, як Чакі з фільму жахів "Дитяча гра" 1988 року.

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У Великій Британії 48-річний Крістіан Хоксворт боїться, що лялька його доньки "одержима", після того, як його кілька разів спіткало нещастя. Чоловік був поранений, у його машини під час поїздки відмовили гальма і різко впала зарплата. Про це пише The Sun.

Кошмари в реальному житті почалися з того, що 5-річній Вайолет купили на антикварному ярмарку ляльку в стилі Чакі за 3 фунти стерлінгів. Дівчинка назвала її Нормандом.

У жовтні минулого року, повертаючись додому на машині, Вайолет холодно попередила: "Норманд не любить тебе, тату". Наступного дня у Крістіана лопнув апендикс, що призвело до майже смертельного зараження, і він тиждень перебував у реанімації. Після виписки чоловікові, який працює в будівельній галузі, повідомили, що його зарплата зменшилася на третину.

Пізніше він посварився з дочкою і навіть кинув Норманда на підлогу. Наступного дня на вершині пагорба в нього відмовили гальма.

"Я почав мчати вниз зі швидкістю 40 миль на годину і ледве встиг вирулити на узбіччя і загальмувати ручним гальмом, щоб не вбити себе та інших людей. Машина була списана з катастрофічною відмовою двигуна", — сказав він.

Дочка Крістіана розповіла йому, що лялька не любить його Фото: The Sun

Наступного дня батько двох дітей Крістіан із Шеффілда гуляв у парку, коли йому вистрілили в живіт із пневматичної гвинтівки, внаслідок чого пішла кров. Поліція так і не знайшла злочинця.

На Різдво його здорова мама, 88 років, кинула ляльку в коло. Вайолет сказала: "Норманду це не подобається". Через кілька днів її доправили в лікарню з рясною носовою кровотечею.

Крістіан, який читав про окультизм, вивчаючи теологію в університеті, боїться, що лялька одержима, як Чакі з фільму жахів "Дитяча гра" 1988 року.

Він марно намагається купити Вайолет нову ляльку і каже, що все добре тільки тоді, коли з нею "добре поводяться".

"Моє життя перетворилося на кошмар. Я боюся її до жаху. Що вона бачила? У неї безумовно є аура або енергія", — додав схвильований батько дівчинки.

Співробітники газети Daily Star спробували знайти ляльку в Інтернеті, але нічого не добилися. Пошук у Google Lens не дав змоги виявити її, і на жодному з торговельних сайтів не продають нічого схожого на ляльку, що мучить Крістіана і його сім'ю.

Раніше Фокус повідомляв, що 36 учнів госпіталізовано після гри зі спіритичною дошкою. Десятки дітей доставили в лікарню після того, як вони нібито грали з містичною іграшкою в школі. Директор окропив їх святою водою і прочитав молитву.

Також стало відомо, що постояльці готелю жахів Стівена Кінга розповіли про страшні випадки. Роман американського письменника "Сяйво" наводив жах на багато поколінь любителів жахів, а готель, за мотивами якого було написано історію і знято наступний фільм, має досить моторошну історію.