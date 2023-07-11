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"Моє життя перетворилося на кошмар": чоловік упевнений, що лялька дочки одержима (фото)

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Фото: Daily Star | Чоловік вважає, що лялька його доньки на ім'я Норманд намагається нашкодити йому та його родині

Крістіан Хоксворт вважає, що лялька його доньки, на ім'я Норманд намагається нашкодити йому та його родині. Чоловік, який читав про окультизм, вивчаючи теологію в університеті, боїться, що іграшка одержима, як Чакі з фільму жахів "Дитяча гра" 1988 року.

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У Великій Британії 48-річний Крістіан Хоксворт боїться, що лялька його доньки "одержима", після того, як його кілька разів спіткало нещастя. Чоловік був поранений, у його машини під час поїздки відмовили гальма і різко впала зарплата. Про це пише The Sun.

Кошмари в реальному житті почалися з того, що 5-річній Вайолет купили на антикварному ярмарку ляльку в стилі Чакі за 3 фунти стерлінгів. Дівчинка назвала її Нормандом.

У жовтні минулого року, повертаючись додому на машині, Вайолет холодно попередила: "Норманд не любить тебе, тату". Наступного дня у Крістіана лопнув апендикс, що призвело до майже смертельного зараження, і він тиждень перебував у реанімації. Після виписки чоловікові, який працює в будівельній галузі, повідомили, що його зарплата зменшилася на третину.

Пізніше він посварився з дочкою і навіть кинув Норманда на підлогу. Наступного дня на вершині пагорба в нього відмовили гальма.

"Я почав мчати вниз зі швидкістю 40 миль на годину і ледве встиг вирулити на узбіччя і загальмувати ручним гальмом, щоб не вбити себе та інших людей. Машина була списана з катастрофічною відмовою двигуна", — сказав він.

Одержима лялька, лялька, іграшка, лялька Норманд, Чаккі, намагається нашкодити сім'ї, моторошна лялька, лялька дочки, фільм жахів Fullscreen
Дочка Крістіана розповіла йому, що лялька не любить його
Фото: The Sun

Наступного дня батько двох дітей Крістіан із Шеффілда гуляв у парку, коли йому вистрілили в живіт із пневматичної гвинтівки, внаслідок чого пішла кров. Поліція так і не знайшла злочинця.

На Різдво його здорова мама, 88 років, кинула ляльку в коло. Вайолет сказала: "Норманду це не подобається". Через кілька днів її доправили в лікарню з рясною носовою кровотечею.

Крістіан, який читав про окультизм, вивчаючи теологію в університеті, боїться, що лялька одержима, як Чакі з фільму жахів "Дитяча гра" 1988 року.

Він марно намагається купити Вайолет нову ляльку і каже, що все добре тільки тоді, коли з нею "добре поводяться".

"Моє життя перетворилося на кошмар. Я боюся її до жаху. Що вона бачила? У неї безумовно є аура або енергія", — додав схвильований батько дівчинки.

Співробітники газети Daily Star спробували знайти ляльку в Інтернеті, але нічого не добилися. Пошук у Google Lens не дав змоги виявити її, і на жодному з торговельних сайтів не продають нічого схожого на ляльку, що мучить Крістіана і його сім'ю.

Раніше Фокус повідомляв, що 36 учнів госпіталізовано після гри зі спіритичною дошкою. Десятки дітей доставили в лікарню після того, як вони нібито грали з містичною іграшкою в школі. Директор окропив їх святою водою і прочитав молитву.

Також стало відомо, що постояльці готелю жахів Стівена Кінга розповіли про страшні випадки. Роман американського письменника "Сяйво" наводив жах на багато поколінь любителів жахів, а готель, за мотивами якого було написано історію і знято наступний фільм, має досить моторошну історію.