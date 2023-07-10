Переполох у школі: 36 учнів госпіталізовано після гри зі спіритичною дошкою (фото)

Десятки дітей доправили в лікарню після того, як вони нібито грали зі спіритичною дошкою в школі. Директор окропив їх святою водою і прочитав молитву.

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У Колумбії учні школи San Francisco de Asís у Тімбікі, за повідомленнями, зазнали конвульсії, тимчасову втрату зору і занепокоєння після використання спіритичної дошки. Про це пише The Mirror.

Вчителям і членам сімей довелося надавати допомогу 36 дітям. Їх помістили в місцеву лікарню для лікування у зв'язку з низкою тривожних симптомів, включно з непритомністю, тимчасовою втратою зору і занепокоєнням. Перед тим як діти покинули школу, її директор Еміліо Баланта окропив їх святою водою і прочитав молитву.

"Це дуже незвичайне явище, яке сталося. Одна дівчинка почала чинити опір, і інші схопили її, щоб вона не вдарилася, потім та сама проблема виникла в іншої дівчинки. У школі 36 учнів, це діти різного віку. Це те, у що не віриться, це була диявольська ситуація. Пояснення тому, що сталося, немає. Одні кажуть, що це сталося через спіритичну дошку, інші — через онлайн-завдання, яке вони знайшли в інтернеті. Це дві версії, але поки що ніхто їх не підтвердив", — сказав він.

Ректор додав, що більшість підлітків уже отямилися після страшного інциденту, що стався на початку цього місяця. Розслідування інциденту триває.

"Нам довелося відвезти їх усіх до лікарні, але зараз вони одужали приблизно на 90%. У деяких ще зберігаються деякі симптоми, але нічого серйозного", — заявив Еміліо Баланта.

Вчителям і членам сімей довелося надавати допомогу 36 дітям Фото: колаж Фокус

Амарильдо Корреа, міністр освіти департаменту Каука, закликав батьків і вчителів бути більш пильними поруч із дітьми.

У березні цього року в Колумбії 28 школярок було госпіталізовано після використання спіритичної дошки в школі та втрати свідомості. Директор і вчителі школи супроводжували учениць до лікарні.

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