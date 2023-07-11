"Это фантастика": в кратере вулкана построили уникальное футбольное поле (фото)

Недействующий вулкан Теока возвышается над уровнем моря на высоте около 2700 метров. По выходным в его кратере играют около 10 команд, входящих в любительскую футбольную лигу.

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В Мексике в пригороде Мехико построили футбольное поле прямо в кратер вулкана. Возможно это не самое подходящее место для проведения матча, но именно там каждые выходные раздается свисток судьи, дающий сигнал к началу игры. Об этом пишет Yahoo News.

Один из игроков, 32-летний игрок Адриан Гарсия, работающий графическим дизайнером говорит, что это уникальное поле.

"Очень приятно приехать сюда, чтобы отвлечься, расслабиться, пообщаться с друзьями и семьей", — добавил он.

Недействующий вулкан Теока возвышается над уровнем моря на высоте около 2700 метров в районе Ксочимилько, зеленой части города на юго-востоке разросшегося мегаполиса. По выходным в его кратере играют около 10 команд, входящих в любительскую лигу.

Когда-то это место было церемониальным центром, но после того как оно пришло в негодность, его превратили в футбольную площадку.

"Этому полю, наверное, лет 70. Когда я был ребенком, меня сюда носили на руках", — говорит представитель лиги Джоэль Бекеррил.

На рассвете футбольное поле окутывает густой туман, но с восходом солнца он постепенно рассеивается Фото: Claudio Cruz

На рассвете футбольное поле окутывает густой туман, но с восходом солнца он постепенно рассеивается. К вершине ведет единственная дорога, а также 18-километровая пешеходная тропа, поднимающаяся по лесистым склонам вулкана.

"Это фантастика. Это очень впечатляет — проделать весь путь до поля и иметь очень хорошие условия для игры в футбол" — сказал 47-летний вратарь Даниэль Мансилья Пена.

По данным экспертов из Национального автономного университета Мексики, на юге Мехико и на границе с соседним штатом Морелос находится более 200 вулканов, большинство из которых неактивны. Мексика расположена в наиболее сейсмически и вулканически активной зоне мира, известной как Огненное кольцо, где Тихоокеанская плита соприкасается с соседними тектоническими плитами.

Ранее Фокус сообщал, что альпинистка прожила 32 дня на действующем вулкане. Перла Тихерина начала подниматься на вершины гор пять лет назад и поставила перед собой цель покорить вулкан Орисаба.

Также стало известно, что мужчина живет на вершине вулкана. Крис Кэмерон прожил на "самом одиноком острове в мире" целых 24 дня. Мужчина почти лишен общения с людьми и пропустил несколько важных дат для своей семьи. Его цель — установить новый рекорд, прожив на скале целых 2 месяца.