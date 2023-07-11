"Це фантастика": у кратері вулкана побудували унікальне футбольне поле (фото)

Вулкан Теока, що не діє, височіє над рівнем моря на висоті близько 2700 метрів. У вихідні в його кратері грають близько 10 команд, що входять до аматорської футбольної ліги.

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У Мексиці в передмісті Мехіко побудували футбольне поле просто в кратер вулкана. Можливо, це не найкраще місце для проведення матчу, але саме там кожні вихідні лунає свисток судді, що дає сигнал до початку гри. Про це пише Yahoo News.

Один із гравців, 32-річний гравець Адріан Гарсія, який працює графічним дизайнером, каже, що це унікальне поле.

"Дуже приємно приїхати сюди, щоб відволіктися, розслабитися, поспілкуватися з друзями та родиною", — додав він.

Вулкан Теока, що не діє, височіє над рівнем моря на висоті близько 2700 метрів у районі Ксочімілько, зеленої частини міста на південному сході мегаполіса. У вихідні в його кратері грають близько 10 команд, що входять в аматорську лігу.

Колись це місце було церемоніальним центром, але після того, як воно стало непридатним, його перетворили на футбольний майданчик.

"Цьому полю, напевно, років 70. Коли я був дитиною, мене сюди носили на руках", — каже представник ліги Джоель Бекерріл.

На світанку футбольне поле огортає густий туман, але зі сходом сонця він поступово розсіюється Фото: Claudio Cruz

На світанку футбольне поле огортає густий туман, але зі сходом сонця він поступово розсіюється. До вершини веде єдина дорога, а також 18-кілометрова пішохідна стежка, що підіймається лісистими схилами вулкана.

"Це фантастика. Це дуже вражає — пройти весь шлях до поля і мати дуже хороші умови для гри у футбол", — сказав 47-річний воротар Даніель Мансілья Пена.

За даними експертів з Національного автономного університету Мексики, на півдні Мехіко і на кордоні з сусіднім штатом Морелос розташовано понад 200 вулканів, більшість з яких неактивні. Мексика розташована в найбільш сейсмічно і вулканічно активній зоні світу, відомій як Вогняне кільце, де Тихоокеанська плита стикається із сусідніми тектонічними плитами.

Раніше Фокус повідомляв, що альпіністка прожила 32 дні на діючому вулкані. Перла Тіхеріна почала підійматися на вершини гір п'ять років тому і поставила перед собою мету підкорити вулкан Орісаба.

Також стало відомо, що чоловік живе на вершині вулкана. Кріс Кемерон прожив на "найсамотнішому острові у світі" цілих 24 дні. Чоловік майже позбавлений спілкування з людьми і пропустив кілька важливих дат для своєї родини. Його мета — встановити новий рекорд, проживши на скелі цілих 2 місяці.