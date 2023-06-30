"Найсамотніший острів у світі": чоловік проживає на вершині вулкана (фото)

Кріс Кемерон прожив на "найсамотнішому острові у світі" цілих 24 дні. Чоловік майже позбавлений спілкування з людьми та пропустив кілька важливих дат для своєї родини. Його мета — встановити новий рекорд, проживши на скелі цілих 2 місяці.

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Кріс "Кем" Камерон із Великої Британії нині проживає на безлюдному острові з назвою Роколл. Він має діаметр близько 100 метрів, але все не так просто, як здається. Це одинока скеля в Атлантичному океані, яка є надводною частиною зруйнованого згаслого вулкана. Про це пише Daily Star.

25 червня чоловік відзначив свій 53-й день народження. Наразі він спить у наземній капсулі, розміщеній на скелі, де розташований його саморобний будинок. Такий незвичний спосіб життя передбачає постійну боротьбу з несприятливими погодними умовами.

"Я просто приймаю кожен день за один і з нетерпінням чекаю повернення додому. Мені просто хочеться покінчити з цим штормом. Я пропустив день народження своєї дочки, пропустив день народження своєї матері, а мій день народження був цієї неділі, тож я збираюся пропустити свій день народження вдома. Це було важко, але це і не повинно бути легко", — розповів Кріс.

Чоловік уже прожив на "найсамотнішому острові у світі" цілих 24 дні Фото: Daily Star

Чоловік уже прожив на "найсамотнішому острові у світі" цілих 24 дні. Він має намір встановити новий рекорд, проживаючи там 45 діб, і загалом планує підкорити позначку у 2 місяці. Спочатку він провів перші чотири дні в компанії радистів Ноббі Стайлза та Еміля Бергманна. Але тепер Кріс майже позбавлений спілкування з людьми. Зазвичай британець прокидається на світанку, щоб поїсти каші та випити кави, а потім перевіряє своє обладнання.

Видання зазначає, що чоловік шість років прослужив у загоні "Гордонські хайлендери" і хоче зібрати 50 000 фунтів стерлінгів для благодійних організацій Королівського флоту і Королівської морської піхоти, а також для солдатського благодійного фонду Army Benevolent Fund.

Кріс — гордий батько 15-річної доньки та 13-річного сина. Він здобув освіту морського біолога та океанографа в Абердині і є володарем сертифіката викладача. Коли його дні на острові закінчаться, він повернеться до себе додому у Вілтшир, де працює старшим інструктором у Babcock International Group, використовуючи свої навички для забезпечення спеціальної підготовки військовослужбовців у Великій Британії.

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