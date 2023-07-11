Есть даже McDonald's: правительство скрывает "подземный город" в секретном бункере (видео)

Кандидат в президенты США от демократов уверен в существовании ядерного бункера с гигантским городом и рестораном McDonald's. Сын знаменитого бывшего американского чиновника Роберта Кеннеди рассказал, как его семью едва не отвезли на секретный объект.

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В США кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший утверждает, что существует гигантский "город" в ядерном бункере, и в нем есть McDonald's. Об этом пишет Daily Star.

Политик является сыном бывшего официального представителя США Роберта Ф. Кеннеди. Во время 13-дневного Кубинского ракетного кризиса 1962 года его отец занимал пост генерального прокурора, что означало, что семья будет защищена в случае запуска ракет по США. Когда напряженность достигла максимума, семью собирались перевезти в секретный подземный бункер.

В беседе с Лексом Фридманом кандидат от демократов пролил свет на то, что ему известно о бункере, что никогда не подтверждалось и не опровергалось правительственными чиновниками. Его точное местонахождение также неизвестно, хотя смутное представление о том, где он находится, было получено.

Роберт Ф. Кеннеди-младший утверждает, что существует гигантский "город" в ядерном бункере Фото: SiriusXM

"Мой отец проводил ночи в Белом доме и не возвращался домой — они пытались выяснить, что происходит. К нам домой пришли маршалы США, чтобы забрать нас. Они собирались отвезти нас в Уайт-Сулфур-Спрингс на юге Вирджинии в горах Голубого хребта, где, по сути, находился подземный город. Бункер, город, в котором, очевидно, был McDonald's. Это был целый город для правительства США и членов их семей", — рассказал Роберт Кеннеди.

Официально комплекс Raven Rock Mountain — это единственное, что существует в районе, о котором говорил кандидат в президенты.

Комплекс, который также называют Site R, представляет собой подземный ядерный бункер американских военных, в котором располагаются центры экстренного реагирования армии, флота, ВВС и морской пехоты США. Он был построен в 1950-х годах и никогда не был доступен для широкой публики, поэтому никто не знает, что там находится.

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