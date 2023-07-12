Давно подозревал об измене: мужчина устроил свадьбу неверной жене и ее любовнику (видео)

Пара была жената три года, за это время у них появилось двое детей. С самого начала их совместной жизни муж подозревал, что его жена изменяет ему, однако не пытался обвинять ее в этом.

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В Индии мужчина вернулся из командировки и узнал об измене со стороны своей жены. Вопреки всем ожиданиям он не стал устраивать скандалов. Вместо этого муж решил организовать женщине и ее любовнику церемонию бракосочетания. Об этом пишет Oddity Central.

В классическом болливудском фильме "Hum Dil De Chuke Sanam" 1999 года герой Аджая Девгна, Ванрадж, узнав, что его жена влюблена в другого мужчину, решает соединить их. Это одна из самых известных индийских историй любви, которая недавно была повторена отвергнутым мужем, который, узнав о неверности своей жены, организовал союз супруги с ее любовником.

Необычный случай произошел в деревне Нардигандж, расположенной в индийском штате Бихар, после того как жители деревни застали молодую замужнюю женщину в гостях у своего любовника, пока мужа не было дома.

В течение трех лет этой паре удалось прожить в браке, и за это время у них появились двое детей. С самого начала их совместной жизни муж подозревал, что его жена изменяет ему, однако не пытался обвинять ее в этом.

Муж решил организовать женщине и ее любовнику церемонию бракосочетания Фото: скриншот/YouTube

В Нардигандже ходили слухи о неверности женщины, и во время ее последнего визита в дом возлюбленного родственники мужа застали ее с поличным в объятиях любовника. Разъяренные жители деревни избили мужчину за измену жене, и взяли любовников в заложники до тех пор, пока муж женщины не вернется с работы.

Когда обманутый муж вернулся и узнал о неверности жены, он, к своему удивлению, не согласился с решением жителей деревни изгнать обоих прелюбодеев из деревни в качестве наказания. Вместо этого он отвел их обоих в местный храм и заставил любовника обвенчаться со своей женой, заявив, что он не в праве запретить женщине быть с любимым человеком только потому, что они женаты.

Отмечается, что изначально любовник отказывался жениться, но, подвергаясь "физическому давлению" от местных жителей, в конечном итоге сдался. Свадьба прошла в местном храме.

Ранее Фокус сообщал, что пара рассталась из-за отказа от интима в брачную ночь. По словам австралийки Рейчел, она была слишком уставшей, чтобы удовлетворить желание мужа.

Также стало известно, что супруги по очереди сдали друг друга в психбольницу из-за ссор. В 2021 году отношения между Цюй Янь и Юань Цян начали стремительно ухудшаться, поскольку они стали часто ссориться. Во время этих конфликтов женщина часто говорила мужу, что он эмоционально неустойчив и нуждается в помощи специалистов.