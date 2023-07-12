От лохмотьев к богатству: в Индии мужчина стал миллионером, прося милостыню на улице (фото)

Бхарат Джайн не найдя стабильной работы, оказался на улице, где и заработал свои первые деньги. Сейчас его состояние составляет почти 1 миллион 200 тысяч долларов, что позволяет его семье чувствовать себя в достатке.

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В Индии попрошайку Бхарата Джайна называют "самым богатым нищим в мире", который накопил миллионы долларов, выпрашивая деньги у людей на улицах Мумбаи. Об этом пишет газета Indian Times.

Мужчина родился в семье выходцев из низшего класса и не смог получить нормальное образование. Не найдя стабильной работы, он оказался на улице, где и заработал свои деньги.

Сейчас состояние Джайна составляет почти 1 миллион 200 тысяч долларов, что позволяет его семье хорошо жить.

По данным Indian Times, он зарабатывает попрошайничеством около 728 долларов в месяц. Кроме этого, мужчине принадлежит трехкомнатная квартира и два магазина, которые он сдает в аренду примерно за 364 долларов в месяц.

Сейчас состояние Джайна составляет почти 1 миллион 200 тысяч долларов Фото: India Times

Financial Express сообщает, что Джайн по-прежнему попрошайничает в самых популярных местах города, таких как Chhatrapati Shivaji Terminus или Azad Maidan. Полагаясь на щедрость незнакомых людей, в течение 10-12 часов он может собрать 30 долларо в день.

Благодаря его нетрадиционному способу зарабатывания денег его дети получают образование в монастырской школе, а другие члены семьи могут управлять магазином канцелярских товаров.

По некоторым сведениям, члены его семьи продолжают просить его прекратить попрошайничество, но он игнорирует их и продолжает свою "работу".

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