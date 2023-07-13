Уникальное явление: жуткое шельфовое облако накрыло Индию (видео)

Это редкое метеорологическое событие, которое сопровождается грозами, сильным ветром и ливнями. В регионе, где замечено облако, объявлен "оранжевый" уровне опасности.

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В Индии в разгар проливных дождей, обрушившихся на город Харидваре (штат Уттаракханд) люди могли наблюдать удивительное зрелище. Массивное шельфовое облако удалось записать на видео, которое стало вирусным. Об этом пишет India Time.

В ролике, которым поделился Аниндья Сингх, видно как облако охватывает небо по широкой дуге, приводя зрителей в восторг. Одни описывали это зрелище как пугающее, другие восхищались его захватывающей дух природой.

Хотя это явление не является редкостью, но его наблюдение на индийском субконтиненте, как говорят, уникально. Последние несколько дней в штате идут сильные дожди. Метеорологический департамент Индии (IMD) также объявил оранжевый уровень опасности.

Издание отмечает, что уровень воды в большинстве рек Гархвальского и Кумаонского регионов, включая Харидвар, достиг опасной отметки из-за продолжающихся в штате проливных дождей. Уровень воды в плотинах и водохранилищах также почти вплотную приблизился к опасной отметке.

В целях обеспечения безопасности людей администрация округа остановила движение в Сонпрайаге и Гаурикунде из-за продолжающейся непогоды. Из-за дождя четыре дороги штата и 10 соединительных дорог закрыты из-за завалов. Из-за сильных дождей разлились реки Мандакини и Алакнанда.

Шельфовое облако слабо изучено

Такие облака называют также грозовым воротником или валовыми облаками. Они получили свое название из-за того, что похожи на длинный вал.

Этот тип облаков чаще всего формируется на границе атмосферных фронтов, всегда на переднем крае грозы. Главной причиной их образования является, скорее всего, ротация воздушных масс, связанных с морским бризом.

Шельфовое облако в США Фото: Puzzle Factory

Валовые облака считаются, по состоянию на 2017 год, не до конца изученными, однако некоторые ученые полагают, что эти облака — спиральные рукава циклонов, но общепризнанного объяснения до сих пор нет.

Шельфовое облако в Польше Фото: Соцсети

Грозовой воротник часто сопровождается шквалами, скачками давления у Земли, ливнями и грозами. Воздушные потоки в грозовом воротнике могут циркулировать вокруг его горизонтальной оси, но смерчи в таких облаках не образуются. Валовые облака образуются на высоте 100—2000 метров.

Утренняя глория — загадочное атмосферное явление у берегов Австралии Фото: Trevel Ask

Самая редкая разновидность валовых облаков — утренняя глория, часто наблюдаемая в Австралии, а ее длина составляет около 1000 километров. Грозовые воротники часто путают с выступающими облаками, однако последние всегда связаны с целой облачной системой вверху.

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