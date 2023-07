Попали в эпицентр: пилот вертолета с пассажирами прыгнули в океан из-за извержения вулкана

Пилот Брайан Депау и его пассажиры гуляли по острову Уайт недалеко от пляжа, когда произошло извержение. Мужчина утверждает, что избежал серьезных травм, прыгнув в океан во время извержения вулкана, в результате которого погибли 22 человека.

Related video

В Новой Зеландии пилот вертолета Брайан Депау рассказал о том, как он и два пассажира прыгнули в океан из-за извержения вулкана, который засыпал их горячим пеплом. Два других пассажира, находившихся на борту, не успели добежать до воды и получили серьезные ожоги. Об этом пишет Daily Star.

В четверг, 13 июля, в окружном суде Окленда мужчина рассказал, что вода "спасла их", так как в 2019 году вулкан на острове Уайт выпустил поток лавы и дыма, в результате чего погибли 22 человека.

Депау и четыре его пассажира из Германии были в числе 47 человек, находившихся на острове Уайт в Новой Зеландии в момент извержения вулкана. 9 декабря подводный вулкан, известный также под маорийским названием Whakaari, начал выбрасывать перегретые газы. Около 25 человек выжили, но большинство из них получили серьезные ожоги.

Депау находился в суде, давая показания по делу трех туристических компаний и трех директоров, обвиняемых в нарушении правил безопасности, связанных со стихийным бедствием 2019 года.

Пилот Брайан Депау и его пассажиры гуляли по острову Уайт недалеко от пляжа Фото: Соцсети

Пилот бельгийского происхождения, проживающий в настоящее время в Канаде, рассказал, что на момент инцидента он работал в туроператоре Volcanic Air всего три-четыре недели и в день извержения вулкана совершал свой первый полет без контроля со стороны компании.

Излагая инструкции по технике безопасности двум парам, летевшим на борту вертолета, бельгиец сказал пассажирам, что если они увидят что он бежит, то им следует тоже. Изначально пилот просто шутил.

"Я услышал, как мой клиент сказал: "Может, нам пора бежать?" Я посмотрел за спину и увидел шлейф, поднимающийся на высоту 305 или 610 метров, увидел валуны и обломки, летящие к нам, и я сказал: "Бежим, бежим к воде. Следуйте за мной", — заявил он в полиции в показаниях, записанных через три дня после извержения и воспроизведенных в суде.

Депау и одна из пар попытались спастись от наступающего пепла, преодолев по воде 150-200 метров Фото: Independent

Депау и одна из пар попытались спастись от наступающего пепла, преодолев по воде 150-200 метров, прежде чем их накрыл смог.

"Как только я попал в воду, она стала черной. Пепел налетел на нас, и я уже ничего не видел. Прошла минута или две. Я находился под водой, пытаясь задержать дыхание, пока не увидел свет сквозь пепел", — сказал он.

Пилот добавил, что пара, которая не доплыла до воды, получила сильные ожоги. Депау получил порезы колена, растяжение мышцы и немного пепла в глазу, но в остальном при взрыве не пострадал.

Братья Эндрю, Джеймс и Питер Баттл и их компания Whakaari Management Ltd., а также туроператоры ID Tours NZ Ltd. и Tauranga Tourism Services Ltd. заявили, что они не виновны. Другие туроператоры признали свою вину и будут оштрафованы позднее.

Судебное разбирательство, длившееся 16 недель, было отложено сегодня и возобновится в понедельник (17 июля).

Ранее Фокус сообщал, что альпинистка прожила 32 дня на действующем вулкане. Перла Тихерина начала подниматься на вершины гор пять лет назад и поставила перед собой цель покорить вулкан Орисаба.

Также стало известно, что мужчина живет на вершине вулкана. Крис Кэмерон прожил на "самом одиноком острове в мире" целых 24 дня. Мужчина почти лишен общения с людьми и пропустил несколько важных дат для своей семьи. Его цель — установить новый рекорд, прожив на скале целых 2 месяца.