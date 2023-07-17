Чувствовала себя одинокой: в Японии женщину арестовали за 2761 звонков спасателям

Нироко Хатагами делала ложные заявления о помощи, она жаловалась властям на боли в животе, передозировку наркотиков, боль в ногах и другие симптомы. По прибытию сотрудники пожарной службы слышали, что женщина никого не вызывала.

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В Японии правоохранительные органы задержали 51-летнюю Нироко Хатагами из города Мацудо в префектуре Тиба, расположенной к востоку от Токио за 2761 ложный вызов в течение почти трех лет. Об этом пишет Metro.

Женщина была арестована по подозрению в препятствовании работе местной пожарной службы. По утверждению властей, она совершала звонки со своего мобильного телефона и другими способами в течение как минимум двух лет и девяти месяцев с августа 2020 года по май 2023 года.

Нироко призналась, что звонила как из своего дома, так и из других мест в своем районе, потому что чувствовала себя "одинокой и хотела, чтобы кто-то выслушал и уделил мне внимание". Предполагается, что в период, когда она делала ложные заявления о помощи, она жаловалась властям на боли в животе, передозировку наркотиков, боль в ногах и другие симптомы.

Когда на место происшествия прибывали сотрудники службы спасения, она неоднократно отказывалась от медицинской помощи, отрицая, что делала какие-либо вызовы. Ее арест был произведен после того, как 20 июня пожарная служба Мацудо подала жалобу в полицию.

Издание отмечает, что исследования показали, что почти 1,5 млн человек в Японии, возможно, страдают от острого одиночества, причем его уровень усугубился во время эпидемии COVID-19.

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