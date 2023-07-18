Боялись Путина: британец рассказал, как люди умоляли впустить их в ядерный бункер

Британский фермер, владеющий бывшим правительственным "секретным ядерным бункером", заявил, что ему поступают предложения о предоставлении места на случай, если Москва начнет Третью мировую войну.

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В Великобритании 76-летний фермер из Эссекса Майк Пэрриш выкупил бункер у правительства в начале 90-х годов, после того как в разгар холодной войны оно создало там секретное убежище. Об этом пишет Daily Express.

Мужчина из Келведон Хэтч, расположенного недалеко от Брентвуда (графство Эссекс), готов к длительному проживанию в бункере в случае ядерного удара. Под ним есть запасы воды и консервы, а также же канализация.

По словам Майка, после 11 сентября 2001 года люди предлагали за место в бункере до 30 тысяч фунтов стерлингов, и беспокойство по поводу заигрывания Путина с ядерным оружием заставляет встревоженных людей вновь обращаться к нему.

В помещении поддерживается подача кислорода Фото: Daily Express

Британец, который управляет бункером как музеем, купив его за не названую сумму после вывода из эксплуатации в 1994 году, говорит, что только дикое предложение заставит его открыть его для публики.

"Так что теперь у нас есть Украина… и в этот раз у нас было 15 человек просящих место. Но, конечно, я научился говорить: "Ну, если у вас есть 500 000 в ликвидных активах, мы с вами поговорим". Вы будете находиться здесь 10-15 лет, вам понадобится много еды", — сказал он.

По его словам, пребывание под землей после ядерного удара, вероятно, будет длиться более чем десятилетие и все это все нужно находиться под землей. Однако люди этого не понимают.

"Вы будете находиться здесь 10-15 лет, вам понадобится много еды. Люди поверхностны, они все еще думают, что вы спуститесь под землю, подниметесь на следующее утро и продолжите работу — это не так. Если произойдет нечто подобное [ядерный удар], вы окажетесь под землей и будете находиться там столько, сколько потребуется", — думает фермер.

Секретный ядерный бункер не так уж и секретен, как казалось раньше Фото: Getty

Издание отмечает, что ранее предполагалось, что в случае ядерного удара по Великобритании в этом бункере должны были находится премьер-министр и высшие государственные чиновники, которые будут управлять страной из-под земли.

Ферма в Эссексе, расположенная всего в 29 милях от Даунинг-стрит, идеально подходила для того, чтобы стать штаб-квартирой правительства, если страна окажется охваченной радиацией. Участок земли, необходимый для строительства бункера, был принудительно выкуплен государством в 1952 году на начальном этапе холодной войны.

"Под угрозой принудительной покупки правительство взяло эти 25 акров в центре фермы, снесло бульдозером холм, построило бункер, поставило его на место, а затем мы занялись сельским хозяйством, чтобы русские не узнали о его существовании", — рассказал о сделке, Майк Пэрриш.

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