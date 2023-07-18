Почти ослеп: мужчина пытался плакать целую неделю, чтобы побить мировой рекорд (видео)

Тембу Эбере снял видео, в котором он долгое время рыдает и держится за голову. Ролик стал вирусным и быстро набрал более 5,3 млн просмотров в TikTok.

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Нигериец по имени Тембу Эбере собирался проплакать в течение недели в попытке установить рекорд Гиннесса, но все пошло не совсем так, как планировалось: у него начались головные боли и он даже "ослеп". Об этом пишет Daily Star.

Мужчина, попытавшийся побить мировой рекорд, проплакав целую неделю, в результате "временно ослеп".

Тембу Эбере подверг себя безостановочному плачу, пытаясь попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчина известный под никнеймом @237_towncryer, снял, как он рыдает и хватается за голову рядом с таймером, который показывал два часа и семь минут.

"Присылайте мне свои проблемы, я буду плакать за вас", — предложил он своим подписчикам мужчина.

Его попытка набрала более 5,3 млн просмотров, и поклонники приветствовали его усилия, но вскоре ситуация изменилась к худшему. Его начали мучить головные боли, глаза были опухшие. По данным BBC, он даже временно ослеп на 45 минут.

"Мне пришлось перестроиться и уменьшить свой плач", — сказал Тембу.

Пока не установлено, как именно он временно ослеп, но такое ощущение может возникнуть из-за головной боли и повышения давления внутри глаза.

Несмотря на все усилия, Эбере не подал официального заявления в Книгу рекордов Гиннесса, поэтому его попытка не будет признана, хотя он и опубликовал ее в социальных сетях.

"Чтобы избежать разочарований, важно убедиться, что то, что вы хотите сделать, является действительным рекордом, и что вы понимаете правила", — заявил представитель компании Guinness World Records.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина побил 2 мировых рекорда пробежав почти 273 метра в огне. Он провел три месяца, готовясь к своему рекордному забегу, тренируя выносливость, взрывную силу и дыхание.

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