Майже осліп: чоловік намагався плакати цілий тиждень, щоб побити світовий рекорд (відео)
Тембу Ебере зняв відео, в якому він довгий час ридає і тримається за голову. Ролик став вірусним і швидко набрав понад 5,3 млн переглядів в TikTok.
Нігерієць, на ім'я Тембу Ебере збирався проплакати протягом тижня в спробі встановити рекорд Гіннеса, але все пішло не зовсім так, як планувалося: у нього почалися головні болі і він навіть "осліп". Про це пише Daily Star.
Чоловік, який спробував побити світовий рекорд, проплакавши цілий тиждень, у результаті "тимчасово осліп".
Тембу Ебере піддав себе безупинному плачу, намагаючись потрапити до Книги рекордів Гіннесса. Чоловік відомий під нікнеймом @237_towncryer, зняв, як він плаче і хапається за голову поруч із таймером, який показував дві години та сім хвилин.
"Надсилайте мені свої проблеми, я буду плакати за вас", — запропонував він своїм підписникам чоловік.
Його спроба набрала понад 5,3 млн переглядів, і шанувальники вітали його зусилля, але незабаром ситуація змінилася на гірше. Його почали мучити головні болі, очі були опухлі. За даними BBC, він навіть тимчасово осліп на 45 хвилин.
@237_towncryer #237towncryer #tiktoknigeria #tiktokcameroon ♬ original sound - 237_towncryer
"Мені довелося перебудуватися і зменшити свій плач", — сказав Тембу.
Наразі не встановлено, як саме він тимчасово осліп, але таке відчуття може виникнути через головний біль і підвищення тиску всередині ока.
Попри всі зусилля, Ебере не подав офіційної заяви в Книгу рекордів Гіннесса, тому його спробу не буде визнано, хоча він і опублікував її в соціальних мережах.
"Щоб уникнути розчарувань, важливо переконатися, що те, що ви хочете зробити, є дійсним рекордом, і що ви розумієте правила", — заявив представник компанії Guinness World Records.
Раніше Фокус повідомляв, що чоловік побив 2 світових рекорди пробігши майже 273 метри у вогні. Він провів три місяці, готуючись до свого рекордного забігу, тренуючи витривалість, вибухову силу і дихання.
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