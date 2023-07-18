Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Майже осліп: чоловік намагався плакати цілий тиждень, щоб побити світовий рекорд (відео)

Чоловік збирався плакати тиждень, світовий рекорд, плакати тиждень, майже осліп, тимчасово осліп, боліла голова, опухли очі
Фото: Daily Star | Чоловік зняв відео, в якому він довгий час ридає і тримається за голову

Тембу Ебере зняв відео, в якому він довгий час ридає і тримається за голову. Ролик став вірусним і швидко набрав понад 5,3 млн переглядів в TikTok.

Related video

Нігерієць, на ім'я Тембу Ебере збирався проплакати протягом тижня в спробі встановити рекорд Гіннеса, але все пішло не зовсім так, як планувалося: у нього почалися головні болі і він навіть "осліп". Про це пише Daily Star.

Чоловік, який спробував побити світовий рекорд, проплакавши цілий тиждень, у результаті "тимчасово осліп".

Тембу Ебере піддав себе безупинному плачу, намагаючись потрапити до Книги рекордів Гіннесса. Чоловік відомий під нікнеймом @237_towncryer, зняв, як він плаче і хапається за голову поруч із таймером, який показував дві години та сім хвилин.

"Надсилайте мені свої проблеми, я буду плакати за вас", — запропонував він своїм підписникам чоловік.

Його спроба набрала понад 5,3 млн переглядів, і шанувальники вітали його зусилля, але незабаром ситуація змінилася на гірше. Його почали мучити головні болі, очі були опухлі. За даними BBC, він навіть тимчасово осліп на 45 хвилин.

@237_towncryer #237towncryer #tiktoknigeria #tiktokcameroon ♬ original sound - 237_towncryer

"Мені довелося перебудуватися і зменшити свій плач", — сказав Тембу.

Наразі не встановлено, як саме він тимчасово осліп, але таке відчуття може виникнути через головний біль і підвищення тиску всередині ока.

Попри всі зусилля, Ебере не подав офіційної заяви в Книгу рекордів Гіннесса, тому його спробу не буде визнано, хоча він і опублікував її в соціальних мережах.

"Щоб уникнути розчарувань, важливо переконатися, що те, що ви хочете зробити, є дійсним рекордом, і що ви розумієте правила", — заявив представник компанії Guinness World Records.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік побив 2 світових рекорди пробігши майже 273 метри у вогні. Він провів три місяці, готуючись до свого рекордного забігу, тренуючи витривалість, вибухову силу і дихання.

Також стало відомо, що полячка, якій заборонили стригтися, показала волосся довше за її зріст. Кароліна Чайковська відростила майже двометрове волосся і поділилася своїми враженнями про життя з такою унікальною зачіскою. Швидкий ріст волосся вона пояснює генами.