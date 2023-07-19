"Кишит жуками": группа из 10 "квартирантов" разрушила дом стоимостью $1 млн (фото)

Тайрон Джонс организовал незаконную сдачу дорогих домов с целью обогащения. Считается, что мужчина нажил таким путем состояние в более чем 18 млн долларов.

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В США в рамках расследования дела о незаконном приобретении недвижимости человеком по имени Тайрон Джонс была расселена значительная группа людей, которая проживала в доме без разрешения. Об этом сообщает Daily Star.

Власти выгнали группу из семи мужчин, двух женщин и ребенка из дома стоимостью 1 млн долларов в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

Полицейский, выдворивший бездомных, охарактеризовал их как "полностью испорченных". "Квартиранты" в свою очередь, не стали поднимать шума и просто ушли. Майк Фистен, следователь отдела оценки имущества Броварда по борьбе с преступлениями против собственности, пояснил, что шикарное жилье просто "кишит жуками".

"Стены повреждены. Повреждено напольное покрытие. Окна повреждены. Вся территория полностью повреждена", — добавил он.

Это жилье всего лишь одно из 14, которые тоже сдавались в аренду Фото: Broward County Property Appraiser

Группа была выселена из дома на бульваре Сибриз после того, как ее обнаружили сотрудники офиса шерифа округа Бровард. Это стало последним этапом длительного расследования, связанного с действиями человека по имени Тайрон Джонс. Мужчина создал новое имя, которое он использовал для незаконного получения контроля над домом, став его смотрителем. Это жилье всего лишь одно из 14, с которыми преступник, как предполагается, поступил подобным образом. Издание отмечает, что Джон нажив незаконным путем состояние в более чем 18 млн долларов.

"На самом деле он сдавал ее в аренду другим людям, которые не владели этой собственностью", — сказал Марти Киар, оценщик имущества округа Бровард.

Один из квартирантов проник в дом соседа Фото: Broward County Property Appraiser

По данным Национального альянса по борьбе с бездомностью, бездомное население Флориды занимает третье место в стране, хотя с точки зрения общей численности населения этот показатель остается низким, хотя Statista отмечает, что есть много штатов с более высокими показателями бездомных на 10 000 жителей.

Калифорния занимает первое место по обоим показателям, за исключением округа Колумбия.

По имеющимся данным, полиция забила тревогу 27 февраля 2022 г., когда один из квартирантов проник в дом соседа.

"Моя жена кричит, что кто-то находится в нашей комнате, а моя собака лает и прогоняет его", — рассказал сосед, не поделившийся своей личностью.

Кевин Босли был арестован за тот инцидент, но информация о том, что он жил в группе, оставалась нераскрытой еще около года. Он был отпущен на свободу с ношением наручного браслета для слежки и вернулся в дом к другим членам группы. Когда его вывели из жилья, на нем все еще был надет прибор.

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