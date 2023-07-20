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МирФан

Достала из мусорного бака: работницу Burger King арестовали за продажу старой картошки фри

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Фото: Republic TV | Иллюстративное фото

Хайме Кристин Мейджор грозит до 20 лет лишения свободы. Женщине были предъявлены обвинения в фальсификации пищи, что является тяжким преступлением.

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В США 39-летней Хайме Кристин Мейджор, которая работала помощником менеджера ресторана Burger King в Южной Каролине, была арестована. Сотрудники полиции задержали ее после того, как она якобы подала клиентам картошку фри, которая побывала в мусорном ведре. Об этом пишет New York Post.

Работнице общепита в понедельник были предъявлены обвинения в фальсификации пищи, что является тяжким преступлением. Она якобы взяла картофель фри из мусорного бака, добавила его в контейнер, куда кладут свежеприготовленный, а затем насыпала сверху только что приготовленный картофель из фритюра.

Полицейское управление Юниона отреагировало на сообщение о беспорядках в кафе быстрого питания 9 июля. На месте происшествия они обнаружили двух женщин, которые кричали на сотрудников ресторана, угрожали им и использовали ненормативную лексику. Когда посетительницы заведения отказались успокоиться по требованию офицеров, они были арестованы и обвинены в нарушении общественного порядка, сообщила полиция.

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Кристин Мейджор подавала картофель фри из мусорного бака
Фото: WIS TV 10

Через два дня в штаб-квартиру Burger King позвонили из полиции и сообщили, что Кристин Мейджор подавала картофель фри из мусорного бака. По результатам расследования был выдан ордер на арест женщины.

В случае вынесения обвинительного приговора ей грозит до 20 лет лишения свободы. Судья назначил ей залог в размере 20 000 долларов. По состоянию на вторник женщина оставалась под стражей в Центре содержания под стражей округа Юнион.

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