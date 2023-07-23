"Любопытные" инопланетяне: ученые рассказали, как пришельцы могут следить за Землей

Земля "пропускает" такое количество радиосигналов, что инопланетяне могут слышать наши телефонные разговоры. 1,5 млн вышек мобильной связи на нашей планете генерируют "радиоутечку", которая может быть уловлена в космическом пространстве.

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Человечество случайно посылает в космос так много радиосигналов, что ученые опасаются, что "любопытные" инопланетяне могут тихо подглядывать за нами с соседней звезды, расположенной в "идеальном месте для прослушивания". Об этом пишет Daily Star.

Земля "пропускает" такое количество радиосигналов, что инопланетяне могут слышать наши телефонные разговоры, утверждают специалисты. По их мнению, 1,5 млн вышек мобильной связи на Земле генерируют "радиоутечку", которая может быть уловлена в космическом пространстве.

Ученые полагают, что пришельцы могут находиться на звезде Барнарда, расположенной всего в шести световых годах от нас. В одном из научных журналов пишут, что она расположена "практически на заднем дворе нашей галактики" и добавляют, что это максимально увеличивает "возможности для подглядывания со стороны любопытных инопланетян".

По мнению ученых, 1,5 млн вышек мобильной связи на нашей планете генерируют "радиоутечку" Фото: Shutterstock

"Все еще существует вероятность того, что инопланетяне могут прослушивать наши мобильные телефоны, если они находятся достаточно близко, в нужной части неба и имеют в своем распоряжении несколько более совершенную технику, чем та, которой мы располагаем сейчас. До конца десятилетия мы будем иметь более ста тысяч спутников на низкой околоземной орбите и за ее пределами. Если тенденция сохранится, мы можем стать легко обнаруживаемыми любой развитой цивилизацией, обладающей соответствующей технологией", — пишется в докладе.

Майкл Гарретт из Манчестерского университета добавил, что в статье даже не учитываются сигналы Wi-Fi, которые могут еще больше повысить нашу заметность.

"Можно надеяться, что они достаточно развиты не только в технологическом, но и в этическом и моральном плане, чтобы не представлять угрозы. Но никогда не знаешь", — добавил специалист.

Доклад был опубликован в журнале Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society.

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