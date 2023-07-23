"Допитливі" інопланетяни: вчені розповіли, як прибульці можуть стежити за Землею

Земля "пропускає" таку кількість радіосигналів, що інопланетяни можуть чути наші телефонні розмови. 1,5 млн веж мобільного зв'язку на нашій планеті генерують "радіовитік", який може бути вловлений у космічному просторі.

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Людство випадково посилає в космос так багато радіосигналів, що вчені побоюються, що "допитливі" інопланетяни можуть тихо підглядати за нами із сусідньої зірки, розташованої в "ідеальному місці для прослуховування". Про це пише Daily Star.

Земля "пропускає" таку кількість радіосигналів, що інопланетяни можуть чути наші телефонні розмови, стверджують фахівці. На їхню думку, 1,5 млн веж мобільного зв'язку на Землі генерують "радіовитік", який можна вловити в космічному просторі.

Вчені вважають, що прибульці можуть перебувати на зірці Барнарда, розташованій всього в шести світлових роках від нас. В одному з наукових журналів пишуть, що вона розташована "практично на задньому дворі нашої галактики" і додають, що це максимально збільшує "можливості для підглядання з боку допитливих інопланетян".

На думку вчених, 1,5 млн вишок мобільного зв'язку на нашій планеті генерують "радіовитік" Фото: Shutterstock

"Усе ще існує ймовірність того, що інопланетяни можуть прослуховувати наші мобільні телефони, якщо вони перебувають досить близько, у потрібній частині неба та мають у своєму розпорядженні дещо досконалішу техніку, ніж та, що є в нашому розпорядженні зараз. До кінця десятиліття ми матимемо понад сто тисяч супутників на низькій навколоземній орбіті та за її межами. Якщо тенденція збережеться, ми можемо стати такими, що легко виявляються будь-якою розвиненою цивілізацією, яка володіє відповідною технологією", — пишеться в доповіді.

Майкл Гарретт із Манчестерського університету додав, що в статті навіть не враховуються сигнали Wi-Fi, які можуть ще більше підвищити нашу помітність.

"Можна сподіватися, що вони достатньо розвинені не тільки в технологічному, а й в етичному та моральному плані, щоб не становити загрози. Але ніколи не знаєш", — додав фахівець.

Доповідь було опубліковано в журналі Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society.

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