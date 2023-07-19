Бачив НЛО в джунглях: ексморпіх США стверджує, що йому погрожують "люди в чорному" (відео)

Майкл Еррера побоюється, що одного чудового дня може бути вбитий "силами", які намагаються приховати таємниці Пентагону про НЛО. За його словами, все почалося після того, як чоловік у 2009 році побував на Суматрі та побачив космічний корабель.

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Колишній військовий Майкл Еррера стверджує, що його будинок регулярно облітають гелікоптери без розпізнавальних знаків, які, на його думку, пов'язані із солдатами в чорній формі, які вже загрожували його життю в Індонезії. Про це пише Daily Star.

Колишній морський піхотинець США, який сенсаційно заявив, що його підрозділ натрапив на космічний корабель прибульців, стверджує, що його переслідують. Він навіть побоюється, що одного чудового дня може бути вбитий "силами", які намагаються зберегти секрети Пентагону про НЛО.

Майкл Еррера був учасником гуманітарної місії ВМС США під час землетрусу на Суматрі 2009 року. Після того як він потрапив у "засідку" воєнізованого підрозділу, таємничі "солдати в чорному" обшукали його і відібрали фотоапарат. Його кілька разів попереджали, щоб він нікому не розповідав про дивний літаючий апарат, схожий на літаючу тарілку, який він бачив у суматранських джунглях.

Ілюстративне фото Фото: Express

Після багаторічного мовчання про свою дивну зустріч він розповів про неї минулого місяця на брифінгу, проведеному в рамках проєкт "Викриття" доктора Стівена Гріра. Він заявив ведучому Шону Раяну, що залякування з боку тіньових сил посилилося.

"Я неодноразово стикався з чортовими гелікоптерами, які зависали над моїм будинком... Вони зависали й над будинком мого батька. Вони опускаються так низько, що деренчать стіни і до смерті лякають тварин, які в нас є. Собаки мого батька в цей момент божеволіли, і він занепокоївся, бо був удома, і сказав, що ніколи не чув нічого подібного", — сказав Майкл.

За словами колишнього військового, він зняв на відео чорні вертольоти без розпізнавальних знаків і знає, що інші викривачі НЛО — навіть люди з уряду США — піддавалися подібній тактиці залякування.

"Це просто якийсь істеричний фактор, скільки грошей вони витрачають на це, щоб спробувати залякати мене або кого-небудь ще, якщо на те пішло. Є деякі виборні посадові особи та навіть деякі урядовці, про яких я знаю, що з ними відбувається те ж саме, тому що вони розповідали мені про це особисто", — додав американець.

За словами колишнього військового, він зняв на відео чорні вертольоти без розпізнавальних знаків Фото: Shawn Ryan Show/YouTube

Майкл живе недалеко від аеропорту Денвера, тому він сподівається, що урядові контакти допоможуть йому відстежити джерело цих загадкових польотів, оскільки вони проходитимуть через заборонений повітряний простір аеропорту.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер таємниче зник після того, як знайшов приховану печеру поруч із Зоною 51. Ютубер Кенні Віч, який стверджував, що знайшов загадкове місце поруч із зоною 51. Чоловік встиг тричі вирушити до нього, перш ніж зник у листопаді 2014 року. Підписники просили його не повертатися і не входити в печеру.

Також стало відомо, що на Google Maps знайшли таємничу порожнечу в Долині Смерті. Пустеля є одним із найсуворіших місць у світі. Люди помітили дивну область поруч з армійською базою, що викликало запеклі суперечки на форумі про теорії змови.