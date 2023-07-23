"Обнял за хвост и выстрелил в глаз": в Австралии дайвер спасся от акулы

По словам Кейрона Бенсона, он вместе с семьей на надувной лодке отплыл примерно на 200 метров от берега и нырнул с подводным ружьем.

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В последний день отпуска житель Зеленого континента Кейрон Бенсон вышел в море, чтобы поймать рыбу на ужин, но неожиданно для себя столкнулся с морским хищником. Инцидент произошел недалеко от Кораллового залива в Перте. Об этом сообщает The Mirror.

Впоследствии он рассказал, как ему удалось избежать смерти, "обняв" акулу за хвост и выстрелив в глаз.

По словам мужчины, он вместе с семьей на надувной лодке был примерно в 200 метрах от берега и решил поплавать с подводным ружьем.

"Я прыгнул, чтобы посмотреть, можно ли что-то поймать, и взял с собой семью, так как это было безопасно, это было в последний раз во время отпуска", — сказал он.

Уже собираясь вернуться к лодке, он заметил в воде пугающий силуэт. Но он пытался не паниковать, следить за акулой и отвлечь внимание от семьи.

Акула проявила агрессию — опустила грудные плавники (признак того, что она чем-то недовольна). Морской хищник был под прицелом, и копье попало прямо в глазницу, но по инерции он продолжал двигаться и зацепил плавником дайвера. Тот схватился за него и как бы "обнял".

"Выгибалась назад, хваталась за меня, мы несколько раз вращались под водой", — вспоминал Бенсон.

Лодка, на которой находились его родственники, подошла близко и ему удалось на нее запрыгнуть.

В итоге мужчина отделался несколькими синяками и решил завязать с подводной охотой.

Напомним, что появились плохие новости для контрабандистов: акулы охотятся за сброшенным в воду кокаином.

Также сообщалось, что из-за акул-наркопотребителей, которые, возможно, неистовствуют у берегов штата Флорида, ученые провели эксперимент, во время которого давали морским хищникам таблетки.