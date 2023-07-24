Спасли оранжевые ящики для льда: рыбаки 4 дня провели в море после крушения лодки (фото)

Троих пропавших после того, как рыбацкая лодка затонула, обнаружили рабочие нефтяной вышки. Они находились примерно в 60 км от ближайшего берега и сидели на оранжевых ящиках для льда.

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Трое рыбаков, чья лодка перевернулась, в течение четырех дней дрейфовали в море на пластиковых ящиках. 18 июля эти люди были в составе группы из шести человек, которые отплыли от побережья города Мири, что в малайзийском штате Саравак. Об этом сообщает The Mirror.

Согласно плану, они должны были вернуться на следующее утро, но их судно перевернулось под натиском высоких волн.

Двох из находившихся на борту — 35-летнего Мохда Фирдауса Мустакима Рола и 20-летнего Мохаммада Азрула Абдуллу, — удалось спасти на следующий день. Они были примерно в 15 км от берега.

Ящики для льда спасли рыбаков Ящики для льда спасли рыбаков

В субботу, 22 июля, троих других пропавших обнаружили рабочие нефтяной вышки. Они плавали на оранжевых ящиках для льда примерно в 60 км от ближайшего берега.

Рыбаки спаслись в море Рыбаки спаслись в море

На опубликованных кадрах измученные рыбаки после нескольких дней в открытом море раскачиваются на волнах в ящиках, пока бригада нефтяной вышки подтаскивает их поближе и веревками вытягивает на борт.

Оранжевый ящик для льда

По сообщениям властей, еще один рыбак, 60-летний Масни Яна, все еще не найден. Его поиска продолжаются.

Пострадавших с солнечными ожогами из-за сильной жары доставили в больницу Мири на вертолете. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Напомним, что мужчина, дрейфовавший 3 месяца в океане, рассказал о странных привычках, которые помогли ему выжить.

Также сообщалось, что в Австралии дайвер спасся от акулы, когда обнял ее за хвост. Перед этим он выстрелил морскому хищнику в глаз из подводного ружья.