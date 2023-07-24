Спасли оранжевые ящики для льда: рыбаки 4 дня провели в море после крушения лодки (фото)
Троих пропавших после того, как рыбацкая лодка затонула, обнаружили рабочие нефтяной вышки. Они находились примерно в 60 км от ближайшего берега и сидели на оранжевых ящиках для льда.
Трое рыбаков, чья лодка перевернулась, в течение четырех дней дрейфовали в море на пластиковых ящиках. 18 июля эти люди были в составе группы из шести человек, которые отплыли от побережья города Мири, что в малайзийском штате Саравак. Об этом сообщает The Mirror.
Согласно плану, они должны были вернуться на следующее утро, но их судно перевернулось под натиском высоких волн.
Двох из находившихся на борту — 35-летнего Мохда Фирдауса Мустакима Рола и 20-летнего Мохаммада Азрула Абдуллу, — удалось спасти на следующий день. Они были примерно в 15 км от берега.
В субботу, 22 июля, троих других пропавших обнаружили рабочие нефтяной вышки. Они плавали на оранжевых ящиках для льда примерно в 60 км от ближайшего берега.
На опубликованных кадрах измученные рыбаки после нескольких дней в открытом море раскачиваются на волнах в ящиках, пока бригада нефтяной вышки подтаскивает их поближе и веревками вытягивает на борт.
По сообщениям властей, еще один рыбак, 60-летний Масни Яна, все еще не найден. Его поиска продолжаются.
Пострадавших с солнечными ожогами из-за сильной жары доставили в больницу Мири на вертолете. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.
Напомним, что мужчина, дрейфовавший 3 месяца в океане, рассказал о странных привычках, которые помогли ему выжить.
Также сообщалось, что в Австралии дайвер спасся от акулы, когда обнял ее за хвост. Перед этим он выстрелил морскому хищнику в глаз из подводного ружья.