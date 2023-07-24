За покупками на самолете: женщина живет в "самой отдаленной деревне в мире" (фото)

Салина Алсуорт пролетела 321 километр, чтобы угостить ужином своего мужа Джареда. Полет длился больше часа, однако женщина осталась довольна семейным приемом пищи.

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25-летняя Салина Алсуорт живет в Порт-Алсуорте, штат Аляска (США). В деревне с населением всего 186 человек нет ни дорог, ни магазинов, ни пабов, ни ресторанов, и добраться до нее можно только на небольшом самолете. Об этом пишет Daily Star.

В туристический сезон численность населения увеличивается примерно до 400 человек, но, поскольку добраться до этого места можно только на небольшом самолете, оно не отличается богатством удобств.

Женщина, живущая в одной из самых отдаленных деревень мира, пролетела 321 километр, чтобы угостить ужином своего мужа, 23-летнего Джареда Ричардсона. Мужчина работает рыболовным гидом. Они познакомились, когда он работал на семейном курорте компании Lake Clark Resort.

Возвращаясь домой после работы Салина захотела порадовать мужа чем-то особенным. Поэтому она взяла итальянскую еду на вынос, чтобы устроить для Джареда вечер свиданий, и пролетела с ней 321 километр.

"Это очень удаленное место — сюда нет дорог. Единственный способ добраться сюда — небольшой самолет. Мне нравится простота жизни здесь. Время от времени это бывает сложно. Приходится заранее планировать запасы, но мне нравится быть окруженным природой. Все это того стоило. Мы с мужем устроили лучший ужин на крыльце нашего дома. Это стоило того, чтобы лететь на самолете", — рассказала женщина.

Женщимна пролетела 321 километр, чтобы угостить своего мужа ужином Фото: SWNS

Прадедушка и прабабушка Салины, Бейб и Мэри Алсуорт, были одними из первых жителей Порт-Алсуорта, поэтому деревня и названа в их честь. В 1940-х годах на Аляску приглашали людей, желающих поселиться в деревне. Бэйб и Мэри должны были доказать, что могут жить на земле самостоятельно, и в ответ правительство выделило им землю для проживания.

Жители полагаются на ближайший город, Анкоридж, в плане снабжения, до которого бывает нелегко добраться — в зависимости от погодных условий.

"Снег и туман — это большой фактор, здесь нет больниц. У нас есть небольшая клиника, где оказывают базовую помощь, но если у вас родился ребенок или требуется операция, то добираться туда нужно на самолете. Единственный магазин, который у нас есть, — это маленький сувенирный магазин на курорте моей семьи. Здесь нет ни театров, ни баров, ни ресторанов. У нас есть два кафе, но это единственные заведения в городе", — сказала Салина.

Несмотря на многочисленные проблемы, женщина заявила, что не планирует переезжать Фото: коллаж Фокус

Несмотря на многочисленные проблемы, женщина заявила, что не планирует переезжать. Ее муж Джаред решил перебраться в деревню из Детройта, штат Мичиган.

"Я очень благодарна, что нашла человека, который хочет жить здесь. Мы познакомились на курорте моей семьи и поженились в мае 2020 года. Он в восторге от образа жизни на Аляске — мы надеемся получить собственный участок земли и построить дом", — добавила девушка.

Ранее Фокус сообщал, что древняя деревня, прозванная "британской Атландитой", может быть потеряна навсегда. Поселок имеет многовековую историю, которая лежит прямо у берегов его песчаных пляжей. Городок, в котором проживает около 86 человек, по-прежнему привлекает туристов.

Также стало известно, что приморский мегаполис таинственно покинули 2000 лет назад. Город Сопара, расположенный примерно в 60 милях к северу от Мумбаи, когда-то был важным торговым центром, соединявшим Азию с Европой.