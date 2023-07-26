Не спросил совета: женщина ушла от мужа из-за двух помидоров (фото)

Аарти и Сандип Бурман поссорились из-за дорогих помидоров, которые мужчина добавил в свое блюдо. Женщина забрала дочь и уехала из дома.

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В Индии Аарти Бурман покинула свой дом вместе с дочерью после того, как ее муж Сандип приготовил ужин, используя пару помидоров, не спросив ее совета. Об этом пишет India Today.

Резкий рост цен на помидоры в Индии сильно ударил по финансам многих людей. Именно это стало причиной ссоры между мужем и женой в районе Шахдол штата Мадхья-Прадеш.

Сандип Бурман, управляющий кафе, рассказал, что его жена Аарти была расстроена тем, что он использовал два помидора при приготовлении блюда, не посоветовавшись с ней по этому поводу.

По словам мужчины, после ссоры женщина решила покинуть их дом вместе с дочерью. Он попытался найти их, но не смог. Позже мужчина обратился за помощью в местный полицейский участок. Старший офицер полиции подтвердил, что Сандип подал заявление.

Аарти и Сандип Бурман поссорились из-за дорогих помидоров Фото: India Today

Мужчина рассказал, что ссора началась из-за того, что он положил два помидора в овощное блюдо, которое готовил. По его словам, он не разговаривал с женой три дня и не знал, где она находится.

Сотрудники полиции смогли найти женщину у ее сестру в городе Умария. Полицейские также сообщили, что сумели убедить супругов поговорить. Согласно имеющейся у них информации, Аарти Бурман обещала вернуться домой.

Ранее Фокус сообщал, что женщина с дочерью устроили переполох на свадьбе бывшего мужа. Мужчина по имени Чжан Юнцюань не хотел давать деньги на содержание своей дочери от предыдущего брака, чем вызвал гнев в социальных сетях.

Также стало известно, что супруги по очереди сдали друг друга в психбольницу из-за ссор. В 2021 году отношения между Цюй Янь и Юань Цян начали стремительно ухудшаться, поскольку они стали часто ссориться. Во время этих конфликтов женщина часто говорила мужу, что он эмоционально неустойчив и нуждается в помощи специалистов.