Странная работа: женщина рассказала, за что получает большие деньги не выходя из дома (фото)

Британка профессионально занимается объятиями и имеет клиентов со всей Европы. По ее словам, такие сеансы помогают снять стресс и почувствовать легкость.

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44-летняя Наташа Уикс занимается необычной деятельностью — женщина зарабатывает 70 фунтов стерлингов в час (3350 грн — Ред.) просто обнимая людей. Об этом сообщает издание The Sun.

Она рассказала, что ее работа не требует практически никаких усилий. Наташа Уикс имеет свою базу клиентов, которые приезжают к ней на специальную "терапию объятьями". Она заявила, что ей всегда говорили, что она дарит "лучшие объятия", поэтому решила превратить это в подработку.

Теперь клиенты приезжают из Бельгии, Ирландии и всей Великобритании, чтобы посетить ее сеансы за 70 фунтов стерлингов в час.

"Терапия объятиями может быть не так широко распространена в обществе, но она гораздо менее интимна, чем другие вещи, такие как массаж, которые считаются нормой", — сообщила Наташа Уикс.

Она настаивает на том, что ее профессиональные объятия — это не странность, а действительно прекрасный акт помощи другим. Она признает, что это клиенты сначала боятся и переживают, когда они обнимают ее в первый раз, но к концу первого сеанса они чувствуют, что "тяжесть ушла".

Наташа — квалифицированный когнитивно-поведенческий терапевт и консультант, курс терапии объятиями она прошла еще в 2014 году.

Напомним, что исследователи рассказали, сколько должны длиться идеальные объятия. Психологи из Лондонского университета изучали, какие впечатления получали участники их эксперимента от объятий разной продолжительности и положения рук. Так эксперты обнаружили, что более длительные объятия, от 5 до 10 секунд, были более приятными, чем очень короткие (1 секунда), причем положение рук, как оказалось, не имело значения.