Исследователи рассказали, сколько должны длиться идеальные объятия

В новом исследовании ученые не только узнали продолжительность идеальных объятий, но и выяснили, что положение рук не играет в этом никакой роли.

Как утверждает новое исследование ученых, если вы хотите идеально обнять своего партнера, сделайте это где-то в течение от 5 до 10 секунд и не беспокойтесь о положении рук, пишет Daily mail.

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Психологи из Лондонского университета изучали, какие впечатления получали участники их эксперимента от объятий разной продолжительности и положения рук. Так эксперты обнаружили, что более длительные объятия, от 5 до 10 секунд, были более приятными, чем очень короткие (1 секунда), причем положение рук, как оказалось, не имело значения.

Результаты исследования показали, что чрезвычайно коротких объятий стоит избегать, однако, когда именно объятия становятся слишком долгими и неловкими эксперты пока точно не знают.

"Объятия — один из наиболее распространенных видов эмоциональных прикосновений, встречающихся в повседневной жизни. В нашем исследовании мы стремились выяснить, как участники будут воспринимать различные объятия и могут ли они повлиять на настроение", — рассказали ученые.

Первый эксперимент

В первом эксперименте 48 участников женского пола обнимали экспериментатора в течение 1,5 или 10 секунд в двух различных стилях — "крест-накрест" и "шея-талия".

[ + – ] Слева объятия - "крест-накрест", справа - "шея-талия"

При объятиях "крест-накрест" лева рука человека слегка касалась спины партнера, а правая ложилась в районе лопаток, а при "шея-талия" обнимающиеся держали руки на одинаковом уровне, обычно, над или под плечами партнера

Объятие "крест-накрест" является более тесным, более интимным, которое может предшествовать поцелую, в то время как "шея-талия" немного более формальна.

Для того, чтобы избежать визуальной обратной связи, влияющей на восприятие прикосновений, участникам завязали глаза. После объятий участникам нужно было описать свои впечатления, насколько приятным, возбужденным и контролируемым было ощущение контакта. Однако об этом их спрашивали сразу после каждого объятия, а затем снова через 3 и 6 минут.

Результаты показали, что продолжительность объятий может влиять на сами ощущения от процесса. Односекундные объятия оценили как менее приятные и менее контролируемые, чем пяти- и десятисекундные.

Специалисты также не обнаружили разницы в оценке удовольствия между пятисекундными и десятисекундными объятиями, предположив, что возможно, существует некое плато удовольствия. Участники также указали, что они испытывали высокое возбуждение сразу после объятия, а не через 3 или 6 минут.

А вот положение рук не оказало никакого эффекта или совсем незначительное влияние на увлекательность и возбуждение. То есть то, куда мы кладем руки, на самом деле не имеет значения.

Результаты исследования опровергли гипотезу ученых о том, что объятия "крест-накрест" должны восприниматься как более приятные, чем объятия вокруг "шея-талия".

Второй эксперимент

Во втором эксперименте исследователи обратились к 206 людям, мужчинам и женщинам из Голдсмитского колледжа с просьбой разделить объятия с человеком, с которым они общались.

После объятий исследователи попросили людей сообщить об эмоциональной близости с другим участником по шкале от 0 до 100. Они также записали стиль скрещивания рук и пол каждого человека.

Интересней всего то, что объятия "крест-накрест" были наиболее распространенным типом стиля скрещивания рук, и разница в росте существенно не влияла на стиль объятий. Однако пол участников все-таки играл в этом роль.

Как выяснилось, объятия "крест-накрест" были более распространены между мужчинами, чем между женщинами или смешанными парами. Скорее всего, такой вид объятий использовался в знак уважения между двумя мужчинами.

"Однако, чтобы определить, когда именно объятия становятся слишком долгими, нам необходимы дальнейшие исследования", — заключили ученые.