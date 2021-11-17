Дослідники розповіли, скільки мають тривати ідеальні обійми

У новому дослідженні вчені не лише дізналися тривалість ідеальних обіймів, а й з'ясували, що положення рук не відіграє в цьому жодної ролі.

Як стверджує нове дослідження вчених, якщо ви хочете ідеально обійняти свого партнера, зробіть це десь упродовж від 5 до 10 секунд і не турбуйтесь про положення рук, пише Daily mail.

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Психологи з Лондонського університету вивчали, які враження отримували учасники їхнього експерименту від обіймів різної тривалості та положення рук. Так експерти виявили, що триваліші обійми, від 5 до 10 секунд, були приємнішими, ніж дуже короткі (1 секунда), причому положення рук, як виявилося, не мало значення.

Результати дослідження показали, що надзвичайно коротких обіймів варто уникати, однак, коли саме обійми стають надто довгими та незграбними, експерти поки що точно не знають.

"Обійми — один із найпоширеніших видів емоційних дотиків, що зустрічаються в повсякденному житті. У нашому дослідженні ми прагнули з'ясувати, як учасники сприйматимуть різні обійми та чи можуть вони вплинути на настрій", — розповіли вчені.

Перший експеримент

У першому експерименті 48 учасників жіночої статі обіймали експериментатора протягом 1,5 або 10 секунд у двох різних стилях — "хрест-навхрест" і "шия-талія".

[ + – ] Зліва обійми — "хрест-навхрест", праворуч — "шия-талія"

При обіймах "хрест-навхрест" ліва рука людини злегка торкалася спини партнера, а права лягала в районі лопаток, а при "шия-талія" тримали руки на однаковому рівні, зазвичай, над або під плечима партнера

Обійми "хрест-навхрест" є більш тісними й інтимними, які може передувати поцілунку, тоді як "шия-талія" трохи формальніша.

Щоб уникнути візуального зворотного зв'язку, який упливає на сприйняття дотиків, учасникам зав'язали очі. Після обіймів учасникам потрібно було описати свої враження, наскільки приємним, збудженим і контрольованим було відчуття контакту. Однак про це їх питали відразу після кожних обіймів, а потім знову через 3 та 6 хвилин.

Результати показали, що тривалість обіймів може впливати на самі відчуття від процесу. Односекундні обійми оцінили як менш приємні та менш контрольовані, ніж п'яти- та десятисекундні.

Фахівці також не виявили різниці в оцінці задоволення між п'ятисекундними та десятисекундними обіймами, припустивши, що можливо існує певне плато задоволення. Учасники також вказали, що вони зазнали високого збудження відразу після обіймів, а не через 3 або 6 хвилин.

А ось положення рук не мало жодного ефекту або зовсім незначний уплив на захоплення та збудження. Тобто те, куди ми кладемо руки, насправді не має значення.

Результати дослідження спростували гіпотезу вчених про те, що обійми "хрест-навхрест" повинні сприйматися як приємніші, ніж обійми "шия-талія".

Другий експеримент

У другому експерименті дослідники звернулися до 206 людей, чоловіків і жінок із Голдсмітського коледжу з проханням розділити обійми з людиною, з якою вони спілкувалися.

Після обіймів дослідники попросили людей повідомити про емоційну близькість із іншим учасником за шкалою від 0 до 100. Вони також записали стиль схрещування рук і стать кожної людини.

Найцікавіше те, що обійми "хрест-навхрест" були найпоширенішим типом стилю схрещування рук, і різниця в зростанні істотно не впливала на стиль обіймів. Проте стать учасників таки грала в цьому роль.

Як з'ясувалося, обійми "хрест-навхрест" були поширенішими між чоловіками, ніж між жінками або змішаними парами. Швидше за все, такий вид обіймів використовувався на знак пошани між двома чоловіками.

"Однак, щоб визначити, коли саме обійми стають надто довгими, нам потрібні подальші дослідження", — підсумували вчені.