Копила годами: термиты съели заначку пожилой женщины на "черный день" (фото)

Женщина осталась без средств на существование после того, как ее сбережения были уничтожены вредителями. Ее внук, Хайрул Ажар, опубликовал в Facebook снимок измельченных денег.

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В Малайзии пожилая женщина годами копила деньги на паломничество в Мекку, храня купюры в картонной коробке из-под обуви, но термиты уничтожили ее средства, и более половины оказались бесполезными. Об этом пишет Daily Star.

У бабушки в заначке было спрятано около 30 000 малайзийских ринггитов (почти 245 тысяч гривен). Недавно она обнаружила, что после нападения термитов на коробку ее банкноты, которые она собирала долго время, оказались не более чем измельченной бумагой.

В понедельник, 24 июля, внук женщины Хайрул Ажар опубликовал в Facebook снимок измельченных денег.

Cнимок измельченных денег после нападения термитов Фото: Khairul Azhar/Facebook

Хайрул, живущий в Келантане (Малайзия), рассказал, что его бабушка годами копила деньги на паломничество в Мекку в 2024 году. Он добавил, что, к сожалению, половину банкнот уже не спасти, но он планирует отнести оставшиеся банкноты в Центральный банк Малайзии в надежде, что там им предложат замену.

Хайрул пошутил, что, возможно, таким образом судьба хочет сказать его бабушке, что ей не суждено отправиться в Мекку. Он добавил, что урок, который следует извлечь из этого эпизода, — не хранить дома такие суммы денег.

Многие пользователи соцсети сочувствуют пожилой женщине, но другие считают, что она сама виновата в том, что так хранила сбережения. По мнению одного из пользователей Facebook, лучшим вариантом было бы хранить деньги в жестянке из-под печенья. Многие предложили обменять наличные на золотые слитки, поскольку даже при хранении денег в банках можно стать жертвой мошенников.

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