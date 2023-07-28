Жара 40 градусов: медведица с медвежонком искупались в бассейне женщины (видео)

Владелица частного дома сняла видео диких зверей, которые охлаждались в ее бассейне.

Related video

Американцы ищут способы борьбы с высокой температурой воздуха во время одной из самых сильных тепловых волн за последние годы. Судя по кадрам, снятым в Калифорнии, животные пытаются делать то же самое. Об этом сообщает KTLA5.

Владелица дома в южной части штата Калифорния сняла видео медведицы с медвежонком, которые купались в ее бассейне.

Медведи забрели на территорию дома в Калифорнии

Этот случай произошел в минувшую среду, 26 июля, когда температура воздуха доходила примерно до 33 градусов по Цельсию.

На снятых кадрах — бурые медведи плещутся в открытом бассейне.

По данным метеорологов, жара продержится в штатах на Среднем Западе, Северо-Востоке и южной части США еще примерно около недели.

На видео медведи дерутся на краю бассейна, а затем медведица опускает воду, которая выплескивается наружу.

Косолапые недолго играют в воде, а после медвежонок выбирается на плитку.

Медведи забрели на территорию дома в Калифорнии Медведи забрели на территорию дома в Калифорнии Медведи забрели на территорию дома в Калифорнии Медведи забрели на территорию дома в Калифорнии

Сообщается, что вероятность увидеть подобные сцены в Калифорнии возросла из-за высокой жары и того, что люди больше времени проводят на открытом воздухе.

Служба национальных парков советует держаться от медведей на расстоянии, избегать резких движений, которые могут напугать животное.

Нападения медведей происходят сравнительно нечасто. Большинство проявляют агрессию только, если чувствуют опасность, чтобы защитить детенышей или пищу.

Напомним, что огромный бурый медведь напал на группу туристов, которым удалось отпугнуть зверя криками.

Также сообщалось, что в Атлантике три горбатых кита одновременно выпрыгнули из воды. По словам автора видео, подобное удается снять раз в жизни.